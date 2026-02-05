Diferentes gremios empresariales han manifestado su oposición a la solicitud realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que exige a varias compañías entregar información detallada sobre sus estructuras de costos y los mecanismos de fijación de precios.

En ese sentido, la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, señaló que esta medida podría resultar contraproducente para el sector empresarial.

“La Constitución es clara. El Estado no puede coadministrar empresas privadas. El artículo 333 protege la libertad económica y la reserva comercial. Vigilar mercados nada tiene que ver con exigir cómo se fijan precios o márgenes. Inspeccionar y vigilar no es acosar. El Estado puede investigar conductas ilegales concretas, pero no pedir de forma masiva y preventiva la lógica interna de precios como si todas las empresas fueran sospechosas”, dijo Gutiérrez.

Agregó que perseguir abusos no es lo mismo que vigilar la rentabilidad. Sancionar prácticas anticompetitivas probadas es válido y lo apoyamos. “Pero fiscalizar cuánto gana una empresa o como adopta esta sus políticas de mercado, sin indicios de ilegalidad, no sólo es riesgoso sino que es inconstitucional”.

“Cuando el regulador cruza esa línea, el mercado deja de ser libre. Controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios. La reserva comercial no es un privilegio. Es una garantía constitucional. Obligar a revelar información estratégica sin proceso ni base legal debilita la seguridad jurídica y la confianza. El problema de Colombia no es que las empresas ganen. Es que el Estado no ejecute. Cuando el gobierno deja de corregir sus fallas y empieza a disciplinar al mercado, pierden el empleo, la inversión y el crecimiento”, explicó.

Añadió que defender la libertad de empresa no es defender abusos, es defender el marco que hace posible la inversión, la innovación y el empleo.

“La reserva comercial no se negocia, es una garantía constitucional. Hoy se pide información, mañana se decidirán los precios de forma centralizada y pasado mañana no habrá empresas ni productividad”, puntualizó la dirigente gremial.