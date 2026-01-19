Barranquilla y Soledad mantienen tendencia positiva en materia de empleabilidad juvenil. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el número de jóvenes con trabajo para el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre de 2025 fue de 196 mil.

Según la entidad, esta cifra representó un incremento de 28 mil si se hace la comparación con igual trimestre pero de 2024 cuando 168 mil jóvenes entre 15 y 28 años se encontraban trabajando.

En materia de porcentaje, el Dane reveló que la tasa de desempleo en estos dos territorios presentó una caída considerable, pasando de 24,3 % en el trimestre de septiembre a noviembre de 2024 a 17 % en igual trimestre pero del año pasado.

Si nos vamos por el número de desempleados, el estudio indicó que si se hace la comparación con los trimestres mencionados, el número pasó de 54 mil a 40 mil, bajando en 14 mil el número de jóvenes sin empleo.

Frente a ello, el Distrito de Barranquilla ha venido destacando el avance en la mejora de sus dinámicas laborales, gracias al fortalecimiento del tejido empresarial y las apuestas de la administración distrital por impulsar el talento local.

“Se sigue fortaleciendo su apuesta por entregar más oportunidades y herramientas a los jóvenes de la ciudad. Con un sistema educativo innovador, que inicia desde los colegios con formación en habilidades digitales, bilingüismo, STEM, doble titulación y continuidad a la educación superior con programas de formación para el trabajo, la Universidad distrital, becas universitarias con Beca de tu Vida, apoyo al emprendimiento a través de Plan Semilla, la Administración impulsa la formación de talento local, el acceso al empleo formal y el crecimiento de nuevos negocios”, señaló el Distrito.