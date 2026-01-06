La Cámara Colombiana de la Construcción (CCI) respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el sector vivienda, señalando que el debate se ha planteado desde la descalificación y no desde un análisis técnico, lo que, a su juicio, contradice los principios de diálogo y concertación promovidos por el propio Gobierno.

Lea: Mintrabajo: “Vamos a expedir un decreto de desindexación” de las viviendas VIS y VIP del salario mínimo

El gremio constructor afirmó que la aproximación del Ejecutivo frente al sector ha estado marcada por advertencias y señalamientos, en lugar de una discusión basada en cifras, estudios y responsabilidad técnica. Camacol subrayó que esta actitud contrasta con las banderas de la “política del amor” y la “paz total” que el presidente ha defendido como pilares de su administración.

En cuanto al fondo del debate, el gremio aclaró que los topes de precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) están establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el actual Gobierno, y que dichos límites se encuentran indexados al salario mínimo que el mismo Ejecutivo decreta cada año. No obstante, precisó que estos topes corresponden a valores máximos y no implican incrementos automáticos en los precios de venta de los inmuebles.

Lea: Viviendas de interés social costarían aproximadamente $49 millones más con el aumento del salario mínimo

Camacol enfatizó que, desde el sector constructor, no se han definido aumentos en los precios de la vivienda VIS y que el reciente incremento del salario mínimo tomó por sorpresa a toda la economía. Este ajuste, advirtió el gremio, se suma a un contexto ya complejo para el mercado de vivienda, marcado por la cancelación del programa Mi Casa Ya, que en 2025 llevó a que más de 24.000 familias desistieran de su intención de adquirir vivienda propia.

Finalmente, el gremio aseguró que su prioridad no es la confrontación política, sino acompañar a los colombianos en su proceso de acceso a vivienda y preservar la sostenibilidad del sector constructor. En ese sentido, reiteró el llamado al Gobierno para retomar un diálogo técnico que permita mitigar la incertidumbre generada.