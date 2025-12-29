El debate sobre el salario mínimo para 2026 continúa entre los gremios, centrales obreras y el Gobierno nacional; sin embargo, una propuesta de incremento del 19 % ha generado interés entre trabajadores, empleadores y analistas. Esta cifra —mucho más alta que el 7,21 % propuesto por los empresarios— plantea diferentes escenarios sobre los costos laborales en Colombia.

Leer más: Estos son los trabajadores a los que no aplicará el aumento del salario mínimo en 2026

Recordemos que el pasado 23 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció un “un salario mínimo vital”, el cual sería el necesario “para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”.

“¿Cuál es la canasta mínima vital de una familia? ¿Cuánta gente trabaja, en promedio, en la familia? Esos datos están, eso se aplica y nos da el salario mínimo que vamos a decretar”, explicó el presidente.

Le puede interesar: Desde enero de 2026, los trabajadores podrán tener cuatro permisos remunerados: estos son

Vale mencionar que este 19% se deriva del concepto de salario mínimo vital al que hizo referencia el jefe de Estado. Según la Organización Internacional del Trabajo – OIT – la canasta vital se distribuye en un 43 % en alimentación, 24 % en vivienda, 5 % en gastos de salud y educación y 28 % en otros gastos esenciales.

De esta manera, Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) pasaría de $1.423.500 a $1.693.965 si se aprueba este ajuste del 19 %. Este valor sería la base de cálculo para los aportes a la seguridad social de los trabajadores dependientes.

Lea acá: Colsubsidio dejará de entregar medicamentos a afiliados de Nueva EPS desde 2026

Los aportes a salud y pensión, que constituyen parte fundamental de la protección social en Colombia, se calculan sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC). Para quienes ganan el salario mínimo, el IBC corresponde al mismo valor del sueldo mensual.

Los porcentajes legales indican que la salud representa 12,5 % y la pensión 16 % del IBC total.

Del aporte a salud, el trabajador asumiría 4 % y el empleador 8,5 %, lo que traduciría, con el salario propuesto, en $67.759 a cargo del empleado y $143.987 por parte del empleador cada mes.

Lea también: Salario mínimo 2026: mintrabajo aclara que aún no hay definido un aumento del 19 %

En materia de pensión, el porcentaje total (16 %) se divide igualmente entre trabajador y empleador, con $67.759 que saldrían del salario del trabajador y $203.276 a cargo del empleador. Esto significa que, en conjunto, el trabajador vería descuentos por $135.518 mensuales por estos dos conceptos, mientras que la empresa aportarían $347.263 adicionales.