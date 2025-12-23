Solo faltan días para que termine el 2025. Mientras se disfrutan las fiestas decembrinas, son muchas las familias en Colombia que ya están pensando en cuánto quedará el salario mínimo para el 2026, y con esto cuánto subirá el pago mensual de arriendo de las viviendas.

Leer también: Minhacienda niega que esté en estudio subir el 4x1.000 al 5x1.000

Para calcular este valor, es necesario tener en cuenta en Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la variación promedio de precios de una canasta de bienes y servicios que refleja los hábitos de consumo de los hogares colombianos.

De acuerdo con el Banco de la República, se espera que la inflación cierre este año alrededor del 5,1 %, registro que muestra una ligera tendencia a la baja comparando con los niveles de los últimos dos años.

En el año 2024, el IPC cerró con una variación del 5,20 %.

Es importante mencionar que el IPC es un indicador que revela el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y que se basa en varios ítems de consumo en hogares colombianos.

Cómo calcular el aumento del arriendo con el IPC

La Ley 820 de 2003 señala que el incremento máximo de precio del arriendo debe estar ligado con el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Importante: Senadora María Fernanda Cabal radica acción de inconstitucionalidad contra decreto de emergencia económica de Petro

Los contratos entre arrendatarios y arrendadores no podrán tener como base el ajuste del salario mínimo.

Para calcular el aumento, la fórmula a seguir es: valor del arriendo actual + dato de inflación (IPC) = Aumento precio del arriendo

Ejemplo: $1.000.0000 + 5,20% = $1.0520.000 COP

En caso de los arriendos de oficinas, bodegas o consultorios, el incremento debe acordarse entre ambas partes o de acuerdo a lo estipulado entre ambas.

El último dato publicado por el DANE sobre el IPC fue en octubre de este año, y estuvo en 5.51%, 0.10 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del años anterior, que se ubicó en 5.41%.

La entidad explicó que esto se debió a la variación mensual de divisiones como alojamiento, agua, electricidad, gas, combustibles, restaurantes y hoteles.