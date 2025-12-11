Aunque el 2025 ha estado marcado por una disminución significativa en inversiones públicas, un entorno fiscal apretado y una inflación que ha impactado a varios sectores de la economía nacional, el sector constructor muestra un panorama resiliente. Así lo reveló la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en el que se confirmó que las cifras recientes frente al deseo de las familias colombianas de adquirir vivienda sigue vigente.

Según Guillermo Herrera, presidente de Camacol, las ventas y los lanzamientos de vivienda han crecido en los últimos doce meses, con corte a octubre, a tasas superiores al 10 %, impulsado especialmente por la vivienda No VIS, que hoy lidera el comportamiento comercial del sector.

Para el mercado de Vivienda de Interés Social (VIS), se destaca la dinámica de algunas regiones. Bogotá, Antioquia y Atlántico impulsaron sus propios programas de subsidios para compra de vivienda nueva, que han permitido contrarrestar la crítica situación luego de la suspensión del programa nacional ‘Mi Casa Ya’.

“La reactivación del sector dependerá de varios factores. En primer lugar, de la situación fiscal y de la capacidad del próximo gobierno para optimizar el gasto social en programas efectivos, como los de vivienda”, afirmó el presidente de Camacol.

Herrera, durante el encuentro con medios en el que habló del balance 2025 y las proyecciones 2026, sostuvo que también será determinante la evolución de las tasas de interés hipotecarias, influenciada por las decisiones de política monetaria y el riesgo país. “A ello se suma la trayectoria de los costos de construcción, que hoy enfrentan presiones al alza”.

Ad portas de finalizar el año, las proyecciones para el 2026 plantean retos considerables. El presupuesto asignado a la Vivienda de Interés Social (VIS) es el más bajo en más de una década, lo que podría limitar el acceso a casa propia para los hogares con menores ingresos.

Aunque la inversión total del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 crece levemente (poco más del 5 %), la inversión pública en vivienda caerá un fuerte 35,7 %. Aun así, las previsiones de Camacol le apuntan a un crecimiento en las ventas entre el 5 % y 12 % en 2026; incluso, los inicios de obra volverían a terreno positivo, con un repunte superior al 13 %.