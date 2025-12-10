El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la reciente reunión entre el senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, y la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), sobre la cual manifestó su inconformidad.

El exmandatario señaló que el hecho de recibir al candidato del Pacto Histórico es considerado como un aval a propuestas que, según su apreciación, son “riesgosas”.

Asimismo, Uribe indicó que el encuentro generó “mortificación” y abrió un gran debate sobre el papel de los gremios en medio del actual escenario político. Señaló que la reunión le causó gran sorpresa, más cuando Cepeda ha hablado de “profundizar las reformas” de Gustavo Petro".

“¿Cómo se va ese gremio a hacerle una patente de aceptación? Un gremio no puede legitimar esas propuestas”, dijo en referencia a lo que considera una agenda que busca “radicalizar” decisiones ya impulsadas por el Gobierno.

De acuerdo al expresidente Uribe, las palabras del senador Cepeda y sus planteamientos hacia el sector privado deberían encender alarmas, y aseguró que estas “pretenden avanzar hacia un estatismo que no le conviene al país”.