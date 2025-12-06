Desde el pasado primero de diciembre empezaron las medas de diálogos entre Gobierno, trabajadores, gremios y empresarios para concertar en cuánto se aumentará el salario mínimo en Colombia. Sin embargo, hay ciertas dudas en varios sectores por declaraciones y afirmaciones de funcionarios del Estado.

Ante esto, un grupo de 115 expertos, entre ellos exministros de Hacienda, economistas y líderes gremiales, difundió una carta invitando a los involucrados a una concertación responsable.

“Solo así se protege a los trabajadores y se abren oportunidades para quienes hoy están en la informalidad o buscando empleo. Confiamos en que un diálogo serio permitirá un acuerdo justo, sostenible y favorable al empleo formal y al crecimiento económico”, se lee en parte de la carta.

La misiva, que está firmada entre otros por los exministros de Hacienda como José Antonio Ocampo y Rudolf Hommes, también señala: “Un piso salarial sólido y sostenible es clave para impulsar la equidad y la protección social. La mesa de concertación entre trabajadores, empleadores y gobierno debe ser un espacio orientado a acuerdos que reflejen la realidad económica del país. Todos queremos que se logre una concertación”.

La carta también la firman Juan José Echavarría, Rosario Córdoba, Sylvia Escovar, Alejandro Gaviria, Ana Fernanda Maiguashca, Juan Ricardo Ortega, Francisco José Lloreda, Juan Alberto Londoño, José Ignacio López, María Fernanda Suárez, Roberto Steiner, Germán Arce, Gustavo Morales, María Mercedes Cuéllar y Carolina Soto.

Hay que recordar que parte de las dudas de los expertos se basan en declaraciones del ministro de Interior, Armando Benedetti, quien declaró, antes de que empezaran las conversaciones, que su propuesta es elevar el mínimo de los 1,4 millones de pesos actuales a 1,8 millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, lo que representa un alza de 11 por ciento.