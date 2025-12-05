La inflación en Colombia cedió de forma leve tras cuatro meses consecutivos al alza. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador anual al mes de noviembre se situó en 5,30 %, un número que es 0,21 puntos porcentuales menor si se hace la comparación con el dato anual al mes de octubre cuando estaba en 5,51 %.

Según la entidad, el último resultado anual inferior al observado en noviembre de 2025, se presentó en septiembre de ese mismo año cuando estuvo en 5,18 %.

Si miramos la comparación de noviembre de 2025 con el de 2024, el aumento es de 0,10 puntos porcentuales.

En ese sentido, la directora del Dane, Piedad Urdinola, reveló en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre, que el rubro económico que sigue contribuyendo de forma anual al IPC es el alojamiento y servicios públicos, con una contribución de 1,65 puntos porcentuales y una inflación de estas actividades del 5,29 %.

Otra división de gasto que sigue pesando en el bolsillo de los colombianos son los alimentos y las bebidas no alcohólicas, con una contribución de 1,07 puntos porcentuales y una inflación de 5,74 %.

Otros rubros económicos que tienen todavía una inflación más alta que el IPC de noviembre son la educación con 7,36 %; las bebidas alcohólicas y tabaco con 6,46 %, la salud con 6,88 %, las bebidas alcohólicas y tabaco (6,46 %), y transporte con 5,33 %.