El Ministerio de Minas y Energía informó que se encuentra a la espera de la información oficial del Gestor del Mercado de Gas Natural, necesaria para adoptar medidas regulatorias que permitan estabilizar el precio del gas y evitar afectaciones a los usuarios residenciales, comerciales y del transporte.

El jefe de la cartera, Edwin Palma, respondió a versiones difundidas por algunos medios, reiterando que no existe riesgo de desabastecimiento ni amenaza de apagón, y que cualquier ajuste se tomará con criterios técnicos, de seguridad energética y protección al usuario.

“Estamos esperando los datos del Gestor del Mercado, con esa información tomaremos las medidas regulatorias que sean necesarias para estabilizar el precio del gas”, aseguró Palma.

El ministro destacó que el Gobierno trabajará para mitigar impactos en los hogares colombianos y en sectores como el transporte que dependen del gas natural vehicular (GNV). “Vamos a proteger a los usuarios, especialmente a los más vulnerables. Invito a los taxistas a que nos sentemos y revisemos juntos las soluciones, vamos a proteger sus bolsillos”, afirmó.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró que cualquier decisión será comunicada de manera oportuna y estará orientada a fortalecer la seguridad energética del país, promover mercados más transparentes y garantizar que los usuarios paguen tarifas justas.