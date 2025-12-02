CoreX Holding B.V tomó el control de las operaciones de Cerro Matoso S.A. tras haberse cumplido de manera satisfactoria todos los procesos, etapas y condiciones requeridas para la transferencia. Indicaron en un comunicado que, con este hito, se perfecciona la venta por parte de South32 y se abre un nuevo capítulo para la compañía, sus empleados y contratistas, así como para las comunidades vecinas.

“Con este cambio seguiremos consolidando la compañía y estudiando oportunidades futuras que puedan transformar la empresa y nos permitan continuar aportando al desarrollo y a la generación de valor en el territorio, al tiempo que como equipo enfrentamos con determinación los desafíos actuales especialmente en materia de precios y reducción de nuestros volúmenes”, indicó Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso.

CoreX es un conglomerado industrial global e integrado verticalmente, fundado en 2024 por Robert Yüksel Yildirim, que opera en los sectores de metales y minería, puertos y terminales, energías renovables, transporte marítimo y logística, infraestructura y construcción, productos químicos, comercio internacional, inversiones financieras y capital de riesgo. La empresa tiene presencia en 55 países y emplea a más de 20.000 personas en todo el mundo.

La División de Metales y Minería de CoreX es líder mundial en la minería de cromita y la producción de ferrocromo con alto contenido de carbono. Además, tiene una estrategia centrada en el crecimiento de la producción global de níquel, como lo demuestra la adquisición de Compagnie Miniere Du Bafing en Costa de Marfil, junto con la propiedad de Golden Eagle Nickel en la República de Macedonia del Norte y NewCo Ferronikeli en la República de Kosovo.

El fundador, presidente y director ejecutivo de CoreX, Robert Yüksel Yildirim, afirmó “la adquisición de Cerro Matoso representa es un paso significativo en nuestra estrategia para el níquel, posicionando a CoreX como un proveedor totalmente integrado y confiable para la industria mundial del níquel. Con operaciones en 55 países en 5 continentes y más de 20.000 empleados en todo el mundo, crecemos con propósito, guiados por nuestros valores fundamentales de integridad y colaboración. Creemos en la equidad, la confiabilidad y en apoyar a las comunidades vecinas. Esperamos trabajar de cerca con el equipo de Cerro Matoso, las comunidades locales y otros grupos de interés para asegurar una transición fluida y exitosa”.

Destacaron que Cerro Matoso, bajo la dirección de CoreX, continuará comprometido con la seguridad, salud e integridad de los empleados, contratistas y de la operación, así como con el cumplimiento de sus compromisos legales y socioambientales adquiridos. Con la llegada de CoreX al país, Cerro Matoso continuará realizando contribuciones a la economía local y nacional, así como al bienestar de empleados y comunidades vecinas.

“Cerro Matoso sigue enfocado en mantener una operación segura, estable, cumpliendo con sus metas de producción y optimización de costos teniendo en cuenta la responsabilidad social que la empresa tiene en el territorio con más de 50.000 personas que se benefician de su operación. Igualmente, seguirá manteniendo un relacionamiento cercano con 25 comunidades vecinas a su operación con las que ha ejecutado más de 400 proyectos sociales enfocados en acceso a tierras, mejoramiento de viviendas, educación, proyectos productivos entre otros, que han aportado de forma significativa a la reducción de pobreza en la zona”, dicen desde la compañía

Agregaron que este cambio de control representa un paso clave para potenciar la competitividad de la operación, asegurar su sostenibilidad a largo plazo de Cerro Matoso y seguir aportando al desarrollo económico de Córdoba y de Colombia.