Compartir:
Por:  Juan Sebastián Vargas

La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó que la tasa de usura para el mes de noviembre será de 24,99 %.

De acuerdo con los datos de la entidad, esto representó un aumento de 0,63 puntos porcentuales frente a la cifra de octubre de 24,36 %.

En el documento del regulador se establecieron los montos para el crédito productivo de mayor monto (26,88%); el crédito productivo rural (18,26%); el crédito productivo urbano (38,78%) y el crédito popular productivo rural (49,04%). Mientras tanto, el crédito popular productivo urbano tendrá una usura de 59,18%.

Petro denuncia “censura” en orden de sacar diálogo en film de toma del Palacio de Justicia

Hay que recordar que la tasa de usura representa el valor máximo de los intereses remuneratorio o moratorio que puede cobrar un organismo a los agentes de la economía y se construye como 1.5 veces el interés bancario corriente por modalidad de crédito. Este dato, que es revelado por la Superintendencia Financiera de Colombia, se actualiza mes a mes.

El delito de usura, según lo establecido en el Código Penal, puede ser cometido por aquel que reciba o cobre, de forma directa o indirecta, a cambio de un préstamo de dinero o por la venta de bienes o servicios a plazo, una utilidad o ventaja que supere en la mitad el interés bancario corriente que los bancos estén aplicando en períodos correspondientes.

En otras palabras, la norma busca proteger a los consumidores y prevenir prácticas abusivas en el mercado financiero y comercial. Aquellos que impongan intereses o cargos excesivos sobre préstamos o ventas a plazo podrían enfrentar cargos por usura, y se espera que esta medida disuada a los prestamistas y vendedores de incurrir en prácticas desleales y perjudiciales para los consumidores.