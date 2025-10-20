Compartir:
Por:  Redacción País

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, informó en su más reciente informe que para el mes de agosto de 2025 el Indicador de Seguimiento a la Economía, en su serie original, tuvo un crecimiento de 2,0% respecto al mes de agosto de 2024.

Además, señalaron que, en el mismo periodo, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, creció el 1,8% respecto al mes de agosto de 2024.

En su serie ajustada, el crecimiento fue de 3,28%, gracias a sectores como comercio, transporte y servicios públicos.

560 millones de dólares, el impacto económico de la residencia de Bad Bunny en Airbnb

De acuerdo con el informe, el crecimiento de las actividades terciarias estuvo sustentado por el dinamismo del comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos automotores y motocicletas, el transporte y almacenamiento, y los servicios de alojamiento y comida (5.8), administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales; actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

Le siguieron el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental (2,1) y actividades financiera y de seguros (2,0).

La única actividad terciaria que tuvo un decrecimiento fueinformación y comunicaciones (-0,2).

Producción industrial desacelera

La producción industrial de Colombia creció 0,4 % en agosto frente al mismo mes de 2024, un ritmo menor al de los dos meses previos, y se mantuvo en el terreno negativo (-0,1 %) en lo que va de 2025, informó este miércoles el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El incremento de 0,4 % del Índice de Producción Industrial (IPI) fue la cifra positiva más baja del año, y se ubicó por debajo del 1,2 % y el 2,9 % registrados en junio y julio, respectivamente.

Según el DANE, este resultado obedeció principalmente al desempeño positivo de tres de los cuatro sectores medidos: la industria manufacturera, que subió 1 %; el suministro de electricidad y gas, con un alza del 3,9 %; y la captación, tratamiento y distribución de agua, con un incremento de 3,9 %.En contraste, la explotación de minas y canteras se contrajo un 3,6 %.

Entre enero y agosto, el IPI acumuló una caída de 0,1 % frente al mismo periodo de 2024, lastrado por el descenso de 7,5 % en la explotación de minas y canteras.En particular, destacó la fuerte reducción de 13 % en la extracción de hulla (carbón piedra), de 10,5 % en la fabricación de productos metalúrgicos básicos y de 5,5 % en la producción de petróleo crudo y gas natural.

En la medición de los últimos doce meses, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, la producción industrial colombiana cayó un 0,8 %, reflejando el impacto persistente de la desaceleración minera y energética en el conjunto de la actividad productiva nacional.