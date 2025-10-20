El precio del dólar en Colombia cambió su racha bajista este lunes 20 de octubre. Abrió con un precio promedio de $3.869, según la Bolsa de Valores de Colombia, es decir, 61 pesos más frente a la Tasa Representativa del Mercado que es de $3.808.

Leer también: Falla en las apps de Bancolombia y Nequi: el banco confirma afectación por caída de Amazon Web Services

Este debilitamiento de la moneda colombiana frente a la estadounidense se registra un día después de que nuevamente se presentaran tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

Hay que recordar que el presidente estadounidense Donald Trump catalogó a Gustavo Petro como “un líder del narcotráfico”, además de ordenar la suspensión de la ayuda financiera al país.

Petro, como respuesta, llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, quien ya se encuentra en Bogotá.

Además, el nuevo precio del dólar en el país también se da luego de que Trump anunciara que impondría nuevos aranceles comerciales a Colombia, aunque aún no se ha definido el porcentaje ni cuándo se anunciaran de manera oficial.

Importante: ¿EE. UU. aumentará aranceles a Colombia? Asesor económico de Trump dice que no está previsto por ahora

En referencia a otras monedas, el euro se deprecia 0,03 % respecto al dólar. Se cotiza en 1,16 dólares por euro.