Como desarrollo del anuncio del pasado 6 de octubre sobre el proyecto de regasificación en el terminal marítimo de Coveñas, Ecopetrol abrió el proceso para contratar el servicio de logística integral y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL), que permitirá viabilizar las operaciones a través de la infraestructura existente de la filial Cenit.

Según la estatal petrolera, los servicios contratados incluyen entre otros equipos, una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), el sistema de amarre o “Mooring System” para fijar la embarcación en la ubicación designada dentro del Terminal Marítimo de Coveñas, los sistemas de medición al recibo de Gas Natural Licuado a través de las líneas submarinas e infraestructura existente de Cenit, así como todo el personal especializado e idóneo para garantizar la operación y mantenimiento.

En ese sentido, manifestaron que el servicio que se prestará dentro de la concesión portuaria del Terminal Marítimo de Coveñas, ubicada en la región Caribe, más exactamente en el Golfo de Morrosquillo, jurisdicción del municipio de Coveñas (Sucre), deberá ubicar dicha FSRU en cercanías de la unidad de monoboya TLU-3 (Tanquer Loading Unit), y conectarse a la infraestructura existente.

Así mismo, resaltaron que el Grupo Ecopetrol recibirá hasta el 19 de octubre las manifestaciones de interés por parte de las posibles empresas en participar en la convocatoria vinculante, la cual se espera que finalice con la suscripción de un acuerdo a más tardar en diciembre próximo.

“Este proyecto representa un hito decisivo para la seguridad energética de Colombia en el corto plazo y soporta la creciente integración de energías renovables. Más que una obra de infraestructura, su desarrollo ratifica el compromiso de Ecopetrol con un suministro confiable y eficiente de gas natural, un energético esencial para el bienestar de las familias, la competitividad de las industrias y el crecimiento económico. Al mismo tiempo, se convierte en un activo estratégico de respaldo para el sistema energético nacional, lo que fortalece la confianza en el abastecimiento presente y futuro del país”, aseguró el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.