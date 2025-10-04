El próximo 16 de octubre en el Centro de Eventos Puerta de Oro, se celebrará la undécima versión de Caribe BIZ Fórum 2025, el evento empresarial más importante de la región Caribe, organizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Esta edición pondrá el foco en tres ejes fundamentales para el futuro empresarial: la inteligencia artificial, la estrategia empresarial y el marketing digital, ofreciendo herramientas para enfrentar los desafíos actuales con visión de futuro.

Entre los conferencistas internacionales invitados se destacan:

Chris Barton, creador de Shazam (aplicación móvil para identificar, descargar y escuchar música) y experto en inteligencia artificial, quien hoy lidera la startup Guard, dedicada a salvar vidas con IA.

Shawn Kanungo, estratega de innovación reconocido globalmente por su enfoque audaz para liderar transformaciones empresariales. Su libro The Bold Ones, reconocido por McKinsey como lectura esencial, propone un plan provocador para que profesionales y organizaciones adopten la innovación audaz en una era de cambios sin precedentes.

Vikram Mansharamani, economista global, autor y exprofesor de Harvard y Yale, experto en geopolítica y gestión de riesgos en entornos de alta incertidumbre.

José Villalobos, CEO del Grupo Convierte Más (España), referente en automatización de procesos empresariales y crecimiento digital sostenible.

A estos expertos internacionales se suman líderes empresariales y autoridades locales que enriquecerán la agenda con perspectivas del entorno nacional y regional:

Juan Carlos Díaz Tarud, director de Ditar, abordará cómo construir estrategia en un mundo disruptivo.

Marcela García Caballero, cofundadora de The Hair Generation y Piccolini, compartirá su experiencia como creadora de contenido y emprendedora en marketing digital.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza señaló que “En Colombia, según la encuesta Ritmo Empresarial, solo el 38,3% de las empresas implementan o planean implementar IA para 2026, principalmente para automatizar procesos y mejorar la experiencia del cliente. La transformación digital es una prioridad en la agenda de Caribe BIZ 2025; y es una apuesta por cerrar esa brecha con contenidos que transformen la forma de hacer negocios.”

“Caribe BIZ Fórum no es solo un evento, es la plataforma donde proyectamos el futuro de nuestra Región con visión global. En la Cámara de Comercio de Barranquilla estamos comprometidos con impulsar un ecosistema empresarial más competitivo, innovador y sostenible para el Caribe colombiano”, afirmó Manuel Fernández Ariza.