Tras el rebalanceo semestral realizado el 15 de septiembre por S&P Indices, la acción ordinaria de Grupo Éxito fue incluida por primera vez en el índice HCOLSEL (S&P Colombia Select), uno de los referentes más importantes del mercado bursátil colombiano.

La presencia en este índice abre oportunidades para los emisores que lo integran, al brindar mayor exposición, visibilidad y acceso a inversionistas.

Según la compañía, este hito refuerza la confianza de los inversionistas en el Éxito dentro del mercado de capitales y contribuye a ampliar su visibilidad tanto en Colombia como a nivel internacional, dado que el HCOLSEL es seguido por fondos de inversión y vehículos que replican índices.

“La entrada de Grupo Éxito al índice HCOLSEL marca un hito histórico para Grupo Éxito y nos confirma que vamos por el camino correcto. Este logro no es solo un reflejo de nuestros resultados financieros. Es, sobre todo, una señal de confianza: confianza del mercado en nuestra compañía, en nuestra estrategia y en la visión de largo plazo que nos hemos propuesto”, afirmó Carlos Calleja, CEO de Grupo Éxito.

El HCOLSEL reúne a las compañías colombianas de mayor capitalización bursátil y liquidez, listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Con la participación en este índice, Grupo Éxito espera seguir teniendo un mayor flujo en la acción, una base de inversionistas más diversificada y un salto significativo en visibilidad ante el mercado local e internacional.

La reponderación de los componentes base en canasta de liquidez y límites establecidos serán efectivos antes del inicio de operaciones del lunes 22 de septiembre de 2025.

En lo corrido del año, la acción de Grupo Éxito ha tenido una evolución positiva en el mercado, con 12.978 millones de acciones en circulación, y una capitalización bursátil de COP $4.4 billones de pesos. A este resultado se suma la repatriación del flotante tras la cancelación de ADRs y BDRs, que ha mejorado la liquidez y visibilidad en el mercado local que pasó de 2,6% al 13,2% del flotante concentrado en Colombia.