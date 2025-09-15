El precio del dólar en Colombia para este lunes 15 de septiembre inició con un promedio de $3.887, lo que significó una reducción de $19 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.906,24.

La divisa estadounidense retrocede el lunes, en vísperas de una semana decisiva con las decisiones de los bancos centrales, encabezadas por la Reserva Federal, mientras que el euro apenas reaccionó a la rebaja de la calificación crediticia de Francia por parte de Fitch.

Por su parte, Wall Street abrió este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,05 %, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anotara hoy que el diálogo comercial entre su país y China ha transcurrido “muy bien” y adelantara que “terminará pronto” con un acuerdo sobre una empresa que todos interpretaron como TikTok.

Diez minutos después del toque de campana: el S&P 500 subía un 0,41 % y el Nasdaq, un 0,63 %.

“¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una ‘cierta’ empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!”, escribió Trump en su red Truth Social.

Por otra parte, Trump, pidió este lunes al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, un recorte de los tipos mayor del que tiene en mente, después de que algunos analistas hayan sugerido que el Banco Central debería rebajar el precio del dinero en 50 puntos básicos, en lugar de 25.

Los ojos de los analistas estaban hoy en las acciones de Tesla, que subieron un 6 % después de que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, comprara acciones del fabricante de automóviles por un valor de 1.000 millones de dólares, lo que se traduce en casi 2,6 millones de acciones.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan, las subidas de Amazon (1,64 %) y Apple (1,57 %), así como los descensos de Nvidia (-1,6 %) y 3M (-0,58 %).