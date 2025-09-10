El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer el dato de empleo juvenil (de 15 a 28 años) para el trimestre comprendido entre mayo y julio del presente año. En ese sentido, se reveló que para ese periodo, la tasa de desempleo estuvo en 20,2 %.

De acuerdo con la entidad, esto significó una reducción de 2 puntos porcentuales si se hace la comparación con igual periodo del año pasado cuando estuvo en un 22,2 %.

Según el dato del Dane, para el trimestre de mayo a julio había en total 183 mil jóvenes en estos dos territorios con trabajo.

Esto también presentó una reducción en lo que tiene que ver con jóvenes desempleados. La entidad expresó que para el trimestre analizado se registró un total de 46 mil jóvenes desempleados, es decir, jóvenes que aún sin tener empleo, siguen en esa búsqueda de trabajo. Esta cifra significó una reducción de 9 mil si se hace la comparación con el trimestre de mayo a julio del año pasado cuando había 55 mil jóvenes en esa condición.

Aunque ha venido descendiendo la tasa de desempleo juvenil en Barranquilla y Soledad, esta todavía sigue alta si se hace la comparación con el promedio nacional, ya que entre mayo y julio del presente año, el desempleo de jóvenes estuvo en 15 %.

Pese a ello, según el Dane, el dato nacional representó una disminución de 2,2 puntos porcentuales frente al trimestre de mayo y julio de 2024 cuando se presentó un reporte de tasa de desempleo juvenil del 17,2%.