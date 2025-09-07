El pasado mes de agosto, el Parque Solar Guayepo III (180 MWac), ubicado en el municipio de Ponedera, Atlántico, que cuenta con un avance constructivo superior al 76 %, hizo entrega oficial del primer kilovatio hora (kWh) de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

De acuerdo con la compañía Enel Green Power, línea de negocio de Enel Colombia, energizó la subestación elevadora El Uvero y dio inicio al periodo de pruebas del proyecto, uno de los pasos previos para alcanzar su entrada en operación comercial, que se estima para el primer semestre de 2026.

Dicha empresa confirmó que este parque solar cuenta con una inversión cercana a los USD206 millones, y contempla la instalación de 457.764 paneles solares bifaciales interconectados en 30 subcampos, que, al finalizar sus obras, generarán 548 GWh/año, energía capaz de suplir las necesidades de alrededor de 873.000 personas.

Y es que según Francesco Bertoli, gerente general de Enel Colombia y Centroamérica, dentro de los hitos alcanzados este 2025 por el proyecto se encuentra el avance en instalación de paneles solares y la llegada de los equipos principales al proyecto, entre ellos el transformador de potencia de 257 toneladas, cuyo rol es recibir toda la energía eléctrica generada por los paneles solares y elevar el nivel de media a alta tensión.

Según Antonio Crisol, gerente de generación de Enel Colombia y Centroamérica, “como compañía, mantenemos firme el compromiso de fortalecer y diversificar el sistema eléctrico nacional con energías limpias”.

“Hoy contamos con cuatro de las principales plantas solares de despacho centralizado en operación, y seguimos apostando a la construcción de dos proyectos más, destacando importantes avances constructivos en estos. Así mismo, con estos proyectos aportamos al desarrollo del Atlántico, de hecho, desde 2024 a la fecha, la construcción del parque solar Guayepo III ha generado ya más de 1.650 empleos, de los cuales el 79 % corresponde a personas residentes en el departamento”, dijo Crisol.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, sostuvo que Enel es un gran aliado de la transición energética para el país. “Su presencia aquí en Ponedera es una demostración con hechos de que queremos seguir trabajando en equipo y avanzar en este camino. Como Gobierno estamos haciendo cosas: se está inyectando energía, está ingresando nueva capacidad al sistema y quisiéramos que fuera a mayor velocidad”.

Orlando Amador Se estima que Guayepo III entre en operación comercial en el primer trimestre de 2026.

Los beneficios

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, resaltó que uno de los grandes beneficios que trae para el Atlántico la puesta en marcha de estos proyectos es la mano de obra contratada con una generación de 1.650 empleos, de los cuales el 79 % son atlanticenses.

“Este resultado no es casualidad. Es fruto de la confianza que empresas como Enel y otros grupos empresariales han depositado en nuestro territorio. A ellos les agradecemos por creer en el Atlántico y los invitamos a seguir invirtiendo, creciendo y construyendo futuro con nosotros”, detalló Verano.

Por su parte, Manuel Sarmiento Jiménez, rector de la Institución Educativa Martillo, en Ponedera, destacó la importancia de estas inversiones y proyectos en el departamento del Atlántico “ya que redundan en grandes beneficios para comunidades educativas, porque se registró un mejoramiento del nivel económico de la población por las fuentes de empleo para el mejoramiento de las familias, así como los beneficios de los proyectos educativos en la institución con la generación de energías limpias”.

Las estimaciones

Una vez los parques solares Guayepo III y Atlántico, también en construcción por parte de Enel Green Power, entren en operación podrán suplir las necesidades de alrededor de 1.500.000 personas, el equivalente a la población de una ciudad como Barranquilla; además, en conjunto con Guayepo I&II consolidarán el mayor hub o complejo solar del país.

De acuerdo con la compañía Enel, se estima que este parque solar pueda entrar en operación total comercial en el primer trimestre de 2026.