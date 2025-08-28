Promigas presentó sus resultados financieros y operativos correspondientes al segundo trimestre de 2025, destacando avances significativos en su estrategia de diversificación, sostenibilidad y consolidación como holding energético regional.

En ese sentido, la compañía registró ingresos consolidados de $3,61 billones, lo que representa una variación del 4% frente al mismo periodo de 2024.

En cuanto a cifras consolidadas, Promigas reportó una utilidad neta de $586.306 millones.

A nivel individual, alcanzó una utilidad neta de $588.168 millones y un ebitda de $717.754 millones, logrando una ejecución presupuestal del 107% en la utilidad esperada para el periodo.

“Promigas reafirma su compromiso con el cumplimiento de su propuesta de valor mediante un crecimiento ordenado, responsable y sostenible, trabajando como actor clave en el soporte de la matriz energética de Colombia y Perú. Esto se logra a través de la prestación de servicios confiables, eficientes e innovadores que impulsan el desarrollo y mejoran la calidad de vida de más de 25 millones de personas, equivalentes a 7,3 millones de clientes”, dijo la compañía en un comunicado.

A su vez, la empresa continúa fortaleciendo su presencia en Colombia y Perú, con 6,85 millones de clientes conectados en distribución de gas natural y 467.000 en energía eléctrica, beneficiando a más de 25 millones de personas.

En el negocio de soluciones energéticas, durante el primer trimestre de 2025 se amplió el portafolio hasta alcanzar 144,2 MW, de los cuales 105 MW corresponden a capacidad solar (+37% vs. 2T 2024) y 39,2 MW a auto y cogeneración a gas.

En el segmento de transporte de gas natural, Promigas fortaleció su infraestructura con la bidireccionalidad en el tramo Barranquilla-Ballena, alcanzando un uso de 66 MPCD, lo que permite atender la demanda del interior del país, a través de la interconexión con el sistema de transporte del interior en La Guajira.