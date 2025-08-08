Si usted tiene planeado realizar mercado durante este fin de semana, aproveche, puesto que unos 11 productos de la canasta familiar bajaron sus precios en Granabastos entre el 6 % y un 43 %.

De acuerdo con información suministrada a EL HERALDO, productos como el cilantro, el corozo, la zanahoria, el pimentón y el repollo, han sido los más relevantes en sus descensos de precios en esta central de abastos.

Los que bajan

El producto que más ha bajado de precio en la central de abastos es el cilantro en su presentación de kilogramo, que pasó de $14 mil a $8 mil, reduciéndose en un 43 %.

Por su parte, el bulto de 45 kilogramos de corozo pasó de costar $3 mil a $2 mil, bajando en un 33 %, mientras que el bulto de 50 kilogramos de zanahoria se está vendiendo en $200 mil. Anteriormente se vendía en $262 mil (reducción del 24 %).

La caja de 14 kilogramos de pimentón verde pasó de valer $35 mil a $30 mil, bajando en un 14 %, mientras que el bulto de 60 kilogramos de repollo blanco se vende en $238 mil, cuando antes se podía adquirir en $264 mil (cayó un 10 %).

A su vez, el bulto de 50 kilogramos de papa capira pasó de costar $66 mil a $62 mil, mientras que el kilo de tomate se vende en $3.700, antes en $4.100.

Los que suben

Sin embargo, hay varios productos de la canasta familiar que han subido de precio, el más relevante es la caja de 24 kilogramos de tomate antioqueño de cocina, pasando de $102 mil a $105 mil, subiendo un 13 %.

A su vez, el bulto de 24 kilogramos de cebolla junca pasó de costar $113 mil a $121 mil, aumentando un 7 %, mientras que el bulto de 48 kilogramos de cebolla blanca se está vendiendo en $133 mil cuando antes se vendía en $120 mil (aumento del 11 %).

En la madrugada del viernes 08 de agosto, la Central de Abastos Granabastos registró una alta afluencia de amas de casa y tenderos, especialmente por el inicio del fin de semana, cuando los comerciantes se abastecen en mayor medida.

Dice la central que este movimiento estuvo acompañado de un ingreso fluido de productos a las bodegas, lo que garantiza la disponibilidad para el consumidor final.

“Las reducciones en los precios de varios productos son una oportunidad para que nuestros comerciantes y consumidores se beneficien, manteniendo así el compromiso de la Central con el abastecimiento oportuno y a precios competitivos”, dijo la gerente de Granabastos, Ester Fabiola Elías Castro.

En total, llegaron 82 vehículos entre tractomulas, dobletroques, sencillos y turbos, asegurando el abastecimiento de la Central.