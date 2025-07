Desde este 14 de julio, tanto usuarios como comercios en Colombia podrán registrar sus llaves para comenzar a recibir pagos inmediatos a través de Bre-B (Billetera de Regulación Especial - Banco de la República), el nuevo sistema público de pagos liderado por el Emisor.

Lea: Ecopetrol lanza un proyecto de exploración geotérmica en Nariño

Bre-B, que permitirá transacciones entre personas y de personas a comercios, entrará en operación formal a mediados del mes de septiembre y será la puerta de entrada de Colombia a una nueva era en el manejo del dinero, alineada con el objetivo de lograr una mayor inclusión financiera en el país.

Y es que precisamente el Banco de la República presentó las reglas de juego para la entrada en operación de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos de Colombia, incluidas algunas precisiones y ajustes en la regulación.

Lea: Ministro de Minas, Edwin Palma, confirmó que Colombia tiene interés en venderle energía a Venezuela

Estas actualizaciones y condiciones, desarrolladas en conjunto con las entidades del sector financiero, permitirán que desde el 14 de julio de 2025 los colombianos registren o ratifiquen sus llaves a través de los canales digitales de sus entidades financieras, ingresando a la denominada Zona Bre-B que encontrarán en la pantalla de ingreso de las aplicaciones o páginas web de los bancos y demás entidades vinculadas al sistema.

Según lo establecido por el Banco de la República, marcará un antes y un después en la historia de los pagos digitales en Colombia. La iniciativa permitirá que diferentes actores del ecosistema realicen transferencias instantáneas, fomentando una economía más dinámica, moderna e incluyente.

En la actualización normativa se incluyeron procesos para facilitar el registro de llaves nuevas o ratificar las existentes, incluidas las usadas en los pilotos que se llevaron a cabo durante los últimos meses. También se habilitó una opción para que las entidades asignen de forma automática llaves alfanúmericas a cuentas y depósitos.

“Queremos que la mayoría de los colombianos puedan usar Bre-B, y estamos trabajando de la mano de las entidades del sector financiero para lograr un registro masivo de llaves que permitirá poder transferir dinero de forma rápida, fácil y segura desde mediados del mes de septiembre”, explicó Ana María Prieto, directora de Sistemas de Pago del Banco de la República.

Lea: Grupo empresarial de Guatemala sería el nuevo dueño de Postobón

Es de señalar que las entidades financieras serán las encargadas de informar directamente a sus clientes y usuarios sobre cómo registrar, modificar, ratificar o cancelar sus llaves.

Para empezar a recibir pagos con Bre-B, el comercio solo necesita crear una llave con el banco donde tiene su cuenta bancaria. Esta puede ser un código único, número de celular, documento de identidad, correo electrónico o una clave alfanumérica.

En este sentido, cuando el cliente realice una compra, escanea un código QR desde la aplicación de su banco y el dinero llega al instante.

El Heraldo

Los beneficios

Según explicó el Banco de la República, son varios beneficios que tiene dicho sistema para los usuarios y comercios.

Uno de ellos tiene que ver con las transferencias inmediatas, 24/7, sin importar la entidad financiera; verificación en tiempo real, eliminando riesgos de fraude; reducción de costos operativos y mayor eficiencia, y más opciones de pago para clientes, sin fricciones.

“Bre-B llega a Colombia para impulsar pagos inmediatos, seguros, fáciles, gratuitos y posibles desde cualquier entidad financiera. Su éxito es clave para digitalizar los pagos y las transferencias de la economía, aumentar la formalización y el acceso a servicios financieros –en línea con las políticas públicas para la promoción de la inclusión financiera–, y expandir los usos tecnológicos dentro del ecosistema digital colombiano. Debido a esto, Bre-B es fundamental para el desarrollo de los esquemas de datos y finanzas abiertas que se discuten en el país”, explicó Daniel Camilo Quintero, economista de BBVA Research.

Lea: Suspenden evento de la Universidad Autónoma por protestas del sindicato

Según la encuesta de percepción sobre el uso de los instrumentos para los pagos habituales en Colombia en 2024 (Banco de la República), las principales razones que explican la preferencia por el efectivo sobre los pagos digitales son facilidad y rapidez (17,4 %), costumbre (15,5 %), conveniencia para compras de bajo monto (11,3 %), reutilización inmediata (10,7 %), economía (8,1 %) y menor riesgo (7,6 %).

En diálogo con EL HERALDO, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, explicó que los beneficios son buenos por varios factores: el primero, es gratis; el segundo, es inmediato; y el tercero, da seguridad.

“La seguridad es clave porque en Colombia todavía el 70 % de las transacciones se manejan en efectivo. No puedo desconocer que los temas de seguridad no están tan bien, que tenemos niveles de extorsión bastante fuertes, como por ejemplo en las tiendas y en los barrios. Qué bueno sería que la gente no maneje efectivo para que no se lo quiten. Entonces esta es la forma de que ojalá todos los colombianos se metan, esto va a ser superabierto, transparente, y yo animo a los colombianos de todas las clases sociales a que realmente traten de usar este sistema. Nosotros estamos más que listos, y no lo digo por negocio, sino por un tema de inclusión, un tema de país”, manifestó Gutiérrez.

Su objetivo

Por su parte, Rafael Costa Abreu, director de Planeación de Mercado para América Latina en LexisNexis Risk Solutions, le explicó a EL HERALDO que esto busca establecer un interruptor de pago centralizado e interoperable diseñado para conectar bancos, billeteras y fintechs sin problemas.

“Bre-B tiene como objetivo unificar el fragmentado ecosistema de pagos. La iniciativa tiene como objetivo reducir los costos de transferencia, mejorar la confianza y aumentar la eficiencia en un sistema en el que la falta de interoperabilidad entre los participantes clave ha creado desafíos”, detalló Costa.

El trabajo de las entidades

Tras participar oficialmente en la fase de marcha blanca, iniciada el pasado 19 de junio, Credibanco, empresa especializada en el sector de pagos electrónicos, validó todos los procesos de gestión de llaves con el Banco de la República y sus entidades participantes, asegurando una operación fluida y sin fricciones.

Afirman que, actualmente, la red ya cuenta con más de 8 participantes, entre ellos los principales actores del ecosistema de pagos y otras seis en proceso de integración, incluyendo nuevos jugadores que contribuirán a dinamizar y fortalecer la industria a nivel nacional.

“Con esta implementación, marcamos un nuevo hito en la evolución de los pagos. Nuestra prioridad es facilitar la vida de nuestros comercios actuales y de los nuevos que buscan la digitalización, conectándolos con un sistema inmediato, confiable y respaldado por más de cinco décadas de experiencia. Nos estamos preparando para lo que viene con Bre-B, y lo hacemos con tecnología, seguridad y aliados estratégicos de talla mundial”, afirmó Felipe Acevedo, presidente de Credibanco.

Por su parte, Transfiya, un servicio de transferencias electrónicas, también estará inmerso en Bre-B, aportando su tecnología, funcionalidad y seguridad al nuevo ecosistema, fortaleciendo la infraestructura nacional de pagos.

“Estamos preparados para facilitar una experiencia de pago más ágil y segura para todos. Este paso no solo optimiza el sistema, sino que también abre las puertas para que más entidades se sumen a una transformación que beneficia al país”, dijo Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia.