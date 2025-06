Con la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el anuncio de la suspensión de la regla fiscal por tres años, Colombia entra en un nuevo escenario económico, y más allá del aparente tecnicismo, diferentes expertos señalaron que este tema tiene profundas implicaciones para la estabilidad económica, el desarrollo social y el bienestar de nuestro país.

Para José Ignacio López, presidente de ANIF, es momento de que el Gobierno inicie un ajuste serio del gasto.

“El Estado se ha expandido, pero los ciudadanos no han visto mejoras en seguridad, salud ni bienes públicos”, señaló López.

Agregó que actualmente se tiene una economía más formal, que contribuye al recaudo fiscal; y por otro, una economía de menor escala, posiblemente más informal, que aporta menos al recaudo.

“Ese es un primer punto. El segundo, que a todas luces resulta completamente inviable, es la proyección de un déficit del 6 % para el próximo año, basada en el supuesto de que se aprobará este mismo año una reforma tributaria que recaude $19,6 billones. Desde el punto de vista de la economía política, esto se ve altamente improbable”, dijo el presidente de Anif.

Dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), se estableció un anticipo de retención en la fuente una medida que, para el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo es inapropiada ya que “decapita las pocas utilidades que están teniendo las empresas en 2025 y contradice lo que había dicho el gobierno”.

Por su parte, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, insistió en que las finanzas públicas de Colombia “se salieron de todo parámetro, y esto podría llevarnos a una crisis fiscal silenciosa: un problema que avanza sin que muchos lo perciban, pero que más adelante nos pasará factura”.

“El Gobierno quiere gastar, y quiere hacerlo para tener impacto en las elecciones del año entrante, y cree erróneamente que ese gasto le va a dar favorabilidad en 2026, y ese gasto nunca se traduce en votos, por más que el Gobierno no esté dedicado a los contratos de prestación de servicios, amarrar ese voto sobre la base que es empleo militante, es decir, que no son las personas más capacitadas o que tienen el mérito, sino las personas que militan en el partido de Gobierno. A pesar de eso, ese gasto no va a dar ese dividendo político, y si nos va a crear un gran pasivo económico, porque va a quedar Colombia hipotecada”, precisó Cárdenas.

En su momento la exministra de Agricultura Cecilia López señaló que “usar la cláusula de escape de la regla fiscal rompe la historia del manejo serio y ortodoxo de la economía colombiana porque eso le ha permitido a nuestro país afrontar crisis y tomar decisiones históricas”.

Para Olga Lucía González, directora del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado, esta experiencia le deja una lección como país. “Es hora de repensar la regla fiscal. Llegó el momento histórico de incluir en ella un sistema de pesos y contrapesos con participación de todas las ramas del poder público”.

Juan Pablo Herrera, decano Facultad de Economía de la Universidad Externado, precisó que el país necesita con urgencia un verdadero compromiso de la sociedad civil, encabezado por el Gobierno Nacional, para buscar soluciones significativas orientadas al recorte del gasto y a una austeridad genuina.

“Esto debe lograrse minimizando, en la medida de lo posible, la afectación al interés general, pero al mismo tiempo permitiendo que el país se proyecte como una economía respetuosa de sus instituciones, capaz de generar certidumbre jurídica y confianza en el manejo macroeconómico, tanto a corto como a mediano y largo plazo”, señaló.

Incumplir regla fiscal

La presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, precisó que los colombianos no pueden seguir pagando las consecuencias de la falta de responsabilidad fiscal del Gobierno, mientras el gasto público crece sin control, y lo peor, según ella, “no hay una sola acción concreta que fomenta la inversión o el crecimiento a mediano y largo plazo”.

Agregó que las medidas anuncias son “inoportunas, inviables y perjudiciales” y expresó que “No se puede corregir el desorden fiscal con más impuestos y más incertidumbre. Los colombianos necesitamos responsabilidad, no improvisación, ajustar el gasto y recuperar la confianza es indispensable.”.

