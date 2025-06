Aunque varios sectores económicos y expertos enviaron alertas de las consecuencias que traería suspender la regla fiscal, se conoció que en la noche del lunes 9 de junio, el Confis (Consejo Superior de Política Fiscal) decidió levantar el techo del déficit por un periodo de tres años, lo que podría podrá aumentar la deuda pública y el gasto.

Se espera que este martes, en una rueda de prensa, el ministro de Hacienda Germán Ávila entregue los detalles y motivos de esta decisión, fuertemente cuestionada en el país.

Si bien esta modificación es permitida y se encuentra establecida en la ley, expertos en economía afirmaron que no existe un evento que amerite que se comprometa la estabilidad macroeconómica del país y por lo tanto no se justificaría.

“Esta decisión estaría enviando un mensaje negativo a las calificadoras de riesgo y conlleva a la pérdida de credibilidad internacional. La credibilidad del Marco Fiscal de Mediano Plazo se vería afectada”, dijeron economistas consultados por EL HERALDO.

Desde ya se conocen varias reacciones y cuestionamientos a dicha decisión. El concejal Daniel Briceño señaló que esto implica que el Gobierno “endeudará el país sin limitaciones, gastará a manos llenas lo que no tiene”.

“En medio de todo el caos del país anoche Petro logró activar la válvula de escape y suspender la regla fiscal por 3 años. Endeudará el país sin limitaciones, gastará a manos llenas lo que no tiene y exprimiría hasta el último peso para hacer política. Van a quebrar la Nación”, señaló el cabildante.

¿En qué consiste la regla fiscal?

Es un mecanismo que busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo, limitando el nivel de déficit estructural que puede tener el Gobierno nacional central.

Pero la norma también prevé excepciones: eventos extraordinarios como desastres naturales, crisis sociales o emergencias económicas permiten al Estado activar una cláusula de escape, es decir, una vía legal para incumplir temporalmente las metas fiscales sin que eso implique sanciones ni ilegalidades.

Aunque esto en teoría es permitido y establecido en la ley, diferentes analistas, expertos, economistas y empresarios señalan que no existe ningún evento que comprometa la estabilidad macroeconómica, y por lo tanto no se justificaría activar una cláusula de escape de la regla fiscal en este momento, y que dicha decisión podría enviar un mensaje negativo a las calificadoras de riesgo. Esta no sería la primera vez que se suspende la regla fiscal, una norma que, desde su creación, ha contemplado diversas puertas y rutas de escape.

“Romper la regla fiscal es profundamente riesgoso”: contralor

El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, habló sobre la intención del Gobierno nacional de suspender la regla fiscal a través de una cláusula de escape. En ese sentido, afirmó como primera medida que esto es permitido y establecido en la ley. No obstante, señaló que existen diferentes condicionamientos para ello.

En ese sentido, recalcó durante el desarrollo del Congreso de Asobancaria en Cartagena que, aunque las reglas de juego se encuentran establecidas, romper la regla fiscal debe obedecer a circunstancias extraordinarias, que a juicio del ente público no se han podido evidenciar.

“Dicen que se van a sustentar oportunamente, pues vamos a mirar cuáles son, y el llamado es a que se cumpla con la situación de la regla fiscal, y por lo que hemos evidenciado, lo vemos profundamente riesgoso, ya que uno de los principales activos que ha tenido el país ha sido el sano manejo en la finanzas públicas, más allá de decir que una persona lo haya hecho bien o mal”, detalló Rodríguez.