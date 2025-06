Durante la edición 59 de la Convención Bancaria en Cartagena, el procurador General, Gregorio Eljach, aseguró que la consulta popular se negó formalmente por parte del Senado de la República, resaltando que no cabe discusión jurídica alguna.

“Así está establecido y no cabe discusión, la posibilidad en la primera solicitud del señor presidente de la República era ver si daba una opinión favorable, pero no la dio, no existe”, detalló Eljach durante su intervención.

En ese sentido, agregó que también está la decisión de los jueces del Consejo de Estado, y pidió ante eso que los dejen en tranquilidad y celeridad para la toma de dicha decisión.

“Déjenlos tranquilos en su augusta capacidad de resolver nuestros problemas jurídicos, y no perturbemos, no contribuyamos en generar un mal ambiente para que la justicia opere como debe operar, para que la justicia sea justa y oportuna, y a lo que defina el Consejo de Estado en la admisión de una demanda, que no sabemos en qué vaya a terminar, pero acataremos lo que la justicia diga”, señaló Gregorio Eljach.