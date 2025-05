El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que “resucitó” la reforma laboral por la presión que ejerció la consulta popular, pero que todavía existe “un pronóstico reservado”, ya que existen cosas buenas, malas y feas dentro de lo que se ha venido concertando y en lo que se ha aprobado hasta el momento.

En ese sentido, confirmó que al mismo tiempo, el mismo Gobierno se encuentra tramitando la convocatoria de la consulta popular. “Para el presidente de la República y para el Gobierno, el seguro de vida de las reformas sociales y de la reforma laboral, sigue siendo la consulta popular”.

A su vez, el ministro Sanguino, quien estaba en un evento organizado por Fedecajas en Barranquilla, afirmó que se logró recuperar la propuesta de los recargos nocturnos, en el que considera “de las pocas victorias” de lo que se aprobó en la Comisión Cuarta del Senado.

“Logramos revivir la jornada laboral, no hasta las 6 de la tarde como hubiésemos querido nosotros, pero si hasta las 7 de la noche como se había acordado en la Cámara de Representantes, recuperamos el recargo por trabajo nocturno y el recargo al 100 % sin restricciones para dominicales y festivos, tal cual como estaba en la Ley del Código Sustantivo del Trabajo hasta 2002“, señaló Sanguino.

Lea también: (Hay 612 mil personas con trabajo en Barranquilla, dijo el Dane)

Dentro de lo que el considera “feo”, afirmó que no le gustó que le nieguen a los aprendices del Sena el contrato laboral de aprendizaje, que también existía antes de 2002.

“Existía desde 1959, y el señor Uribe le dijo a los aprendices que se sacrifiquen, y lo que hizo fue desmejorar las condiciones de los aprendices. La mejor política de primer empleo que ha tenido Colombia desde 1960 para acá, ha sido el contrato laboral de aprendizaje, ya que permite que los jóvenes y los aprendices ingresen al mundo laboral en condiciones de dignidad y de decencia”, puntualizó el ministro del Trabajo.

Otro punto que no le gustó fue el de mantener el contrato sindical. “Es una figura perversa de tercerización y precarización laboral. No dejaron que se aprobara la licencia de maternidad, al igual que la ampliación de la licencia de paternidad a cuatro semanas, no hemos logrado que se apruebe la formalización laboral de trabajadores de arte y cultura, de periodistas, de instructores deportivos. Solo hemos logrado parcialmente que se apruebe la formalización laboral de las madres comunitarias y de las manipuladoras de alimentos del Plan de Alimentación Escolar”.