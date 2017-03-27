Avianca presentó ante la Corte del Estado de Nueva York, una demanda contra Kingsland Holdings y su miembro de Junta, Roberto Kriete, con el fin de detener las acciones judiciales que interpuso para frenar el acuerdo estratégico con Unites Airlines.Además solicitó rechazar todas las reclamaciones que Kingsland ha realizado en una demanda.

En un comunicado, la compañía sostuvo que tiene documentos legales que 'detallan las intenciones de Kingsland de impedir que Avianca lleve a cabo negociaciones y desarrolle una alianza comercial estratégica con United Airlines como parte determinante de la estrategia de la compañía para convertirse en la principal aerolínea latinoamericana'

Los documentos de Avianca 'demuestran que la aerolínea ha obrado en todo momento bajo el Acuerdo de Accionistas (JAA, por sus siglas en inglés), mientras que Kingsland ha violado explícitamente sus obligaciones', indica el informe de prensa

La aerolínea afirna que las maniobras legales de Kingsland son un fuerte intento para obtener mayores derechos en los tribunales de los que previamente se habían negociado y acordado en el Acuerdo de Accionistas

La demanda de Avianca también solicita al tribunal una orden que impida a Kingsland cualquier difusión adicional de información confidencial y requiere que cumpla con la sección de resolución de disputas del Acuerdo de Accionistas y exige a sus representantes que no interfieran con dicho acuerdo.

De igual forma, Avianca también solicitó al tribunal que rechace la demanda de Kingsland.