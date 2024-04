Video: El increíble golazo en Japón que se perfila para el premio Puskas

Desde esa distancia el brasileño realiza un potente lanzamiento que el arquero del FC Tokyo no pudo atajar, convirtiéndose en uno de los goles más sorprendentes del año no solo en Japón, sino en todo el mundo.

La anotación provocó el júbilo de los asistentes al estadio y, por supuesto, de los compañeros de Thiago, quienes de inmediato corrieron hacia él para festejar la victoria parcial.

Unbelievable #Puskas contender in the J-League by Thiago Santos Santana pic.twitter.com/9kmWwgZ2BU