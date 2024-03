Teo Gutiérrez: “La Selección se volvió una fiesta, cualquiera iba convocado”

Todo lo contrario. El futbolista barranquillero explicó la razón por la cual, según él, no fue incluido en la nómina de futbolistas que fueron al Mundial de Rusia 2018 con el equipo nacional.

El deportista, que por ese entonces jugaba con Junior y hacia una buena dupla con Yimmi Chará (ambos estaban en la prelista), dijo que, en esos momentos, le pidieron “hacer cosas” con las que no estaba de acuerdo.

“Yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron dentro de la Selección y que algunos ya saben. Después eso se volvió una fiesta, cualquiera iba convocado. A mí cuando me dijeron mira, si vas al Mundial de Rusia tienes que hacer esto. No me gusta que me impongan cosas. Yo tengo respeto por el grupo, por los compañeros, por el país y no voy a ir porque tenga que dar algo”, expresó en una entrevista con Directv.

El hombre del Real Cartagena enfatizó más en el tema y aseguró que después de un tiempo las cosas “se salieron de las manos”.