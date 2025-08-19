El ‘Tití’ Rodríguez fue una de las figuras del agónico triunfo (2-1) del Junior sobre el Bucaramanga en ‘el Metro’, luego de obraron la remontada con sus goles desde el punto penal. Al término del encuentro, el atacante no ocultó su satisfacción por el rendimiento colectivo y el resultado obtenido.

“Quedé muy contento por marcar una vez más con esta camiseta. Para que hoy hubiera marcado yo, el equipo hizo un gran esfuerzo, los otros 10 compañeros batallaron los 90 y pico minutos que duró el partido, y eso debilitó al rival, que se cansó y nosotros aprovechamos los espacios y la tenencia del balón para que llegaran los goles”, expresó.

La anotación desde los doce pasos fue el reflejo de un trabajo que no se improvisa. El ‘Tití’ explicó que la práctica constante de penales forma parte de la rutina bajo las órdenes del técnico Alfredo Arias.

“El profe viene implementando cosas nuevas que el grupo las ha acogido de la mejor manera, y entre ellas está el terminar todo lo que hagamos en la práctica con penales. Hacemos mucho fútbol reducido y al profe no le gusta que hayan empates, siempre tiene que haber un ganador, entonces todo se define en penales, y posterior a eso nos quedamos practicando tres o cuatro rondas cada jugador, y eso aquí se refleja, porque los partidos y los títulos muchas veces se definen desde esa instancia”, manifestó.

Rodríguez no dejó dudas sobre su determinación al ejecutar la pena máxima: “Los penaltis los trabajamos en la semana. El que se tenga confianza es el que patea y yo hoy tenía la confianza para darle la victoria al equipo. Yo creo que tener claro lo que vas a hacer es fundamental, yo no puedo llegar al punto penal dudando de mis capacidades y lo que voy a hacer. Entonces lo primero que hago es mirar el balón, escoger un palo y tener claro de que va a entrar”.

Además del compromiso en lo futbolístico, el delantero rojiblanco también resaltó el valor del grupo y la importancia de cada pieza dentro del plantel, más allá de ser titular o suplente. “Comencemos de titulares o de suplentes, todos nos sentimos importantes. Lo que el DT dice es que desde el banco llegan las soluciones y eso fue lo que pasó”, apuntó.

Consultado por los incidentes ocurridos en el túnel, tras el pitazo final, el ‘Tití’ prefirió no desviar el foco de lo que ocurrió dentro del terreno de juego. “¿Qué pasó en el túnel después del juego? Son situaciones que pasan en cualquier juego, no nos corresponde a nosotros hablar de lo que pase extra futbolísticamente, nosotros nos enfocamos con lo que pase dentro del campo. Lo que pasa afuera, se queda afuera, no hay que dar mucha relevancia a eso”, afirmó.

Finalmente, el delantero antioqueño envió un mensaje claro sobre cómo debe manejarse el equipo tras el arranque de campeonato que hoy lo tiene como líder invicto de la Liga II-2025.

“Eso lo tenemos claro, el equipo viene haciendo las cosas bien y el mensaje de todos nosotros es ‘humildad’, no hemos ganado nada, van apenas seis fechas y si entramos en zona de confort quedan por delante 14 jornadas en las que podemos quedar, incluso, por fuera. La clave es la humildad, los pies sobre la tierra, y el mensaje del profe y los capitanes es ponernos ese overol y ‘moler’, gimnasio, fútbol, físico, lo que tengamos que hacer para mantenernos en la cima, no conformarnos con lo que venimos haciendo. Ese es el punto de partida para conseguir grandes cosas”, concluyó.