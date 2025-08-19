Feo final para un partidazo. Al término del electrizante partido que Junior le ganó este lunes 2-1 al Bucaramanga, con un agónico gol de tiro penal convertido por ‘Titi’ Rodríguez en la última acción del juego, el ambiente festivo que reinó en el estadio Metropolitano por la celebración de los 101 años del equipo rojiblanco se transformó en un pequeño caos.

Un gesto, aparentemente realizado por Jefferson Martínez, encendió la mecha de la inconformidad en el cuadro visitante, que reaccionó intempestivamente y se fue en bloque hacia el banco local en busca del guardameta suplente juniorista.

Las pulsaciones altas, tras una derrota dolorosa, derivaron en empujones, reclamos e intentos del cuerpo técnico por poner paños fríos a una situación que rápidamente se les salió de las manos.

En medio del alboroto, un jugador del Bucaramanga intentó provocar al paraguayo Javier Báez, quien evitó responder, pero esa escena derivó en un nuevo cruce entre futbolistas de ambos equipos.

La gresca se trasladó al túnel que conduce a los vestuarios, donde la imagen final fue la de elementos de los dos clubes corriendo para continuar lo que había comenzado minutos atrás sobre la pista atlética.

Fue un final lamentable para un encuentro que lo tuvo todo: fiesta, cánticos, goles, remontada, polémicas, reclamos y pelea. Una noche para el recuerdo en la que Junior celebró su aniversario 101 con mucho más que fútbol.