Lo sorprendieron y así lo reconoció. El entrenador Abel Ferreira no le buscó excusas al empate de Palmeiras 1-1 ante Junior, este miércoles, en el estadio Jaime Morón, de Cartagena, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

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El timonel explicó que la línea de cinco que utilizó Alfredo Arias fue algo que no tenían en sus planes, pero que se vieron mejor en el segundo tiempo.

“No puedo mentir, no esperaba que el rival saliera con una línea de cinco, a veces seis, a veces siete, así que tuvimos muchos disparos desde fuera del área, pero no creo que fuera eso. Junior entró más dinámico, más fresco, más agresivo, pero desde el minuto 30 hasta el final fue todo Palmeiras”, destacó en la rueda de prensa.

El técnico, que ya lleva varios años al frente del ‘Verdao’, habló de la jugada del penal y expresó que es bueno que el VAR funcione bien en este año.

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“Está claro que Mauricio quiere retirar el pie, pero hay contacto. Parece que el VAR funcionará este año. Eso es bueno, el año pasado el VAR de la Conmebol no funcionó y este año parece que sí, y eso es bueno. Realmente hubo contacto”, comentó.

Por último, Abel Ferreira felicitó a Junior por el buen partido que hizo en el terreno de juego.

“Creamos muchas ocasiones, pero nos faltó marcar otro gol cuando tuvimos la oportunidad. Enhorabuena a Junior, que al final se llevó un punto, y lamentablemente solo pudimos conseguir uno. Es una competición dura, es difícil recuperarse”, concluyó.