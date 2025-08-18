Junior se enfrenta ante el Bucaramanga, en el estadio Metropolitano, por la séptima jornada de la Liga-II.

El equipo rojiblanco llega a este partido como líder del certamen doméstico con 14 puntos de 18 posibles y todavía se mantiene invicto.

Para este juego, el entrenador Alfredo Arias le da rodaje a la nómina que ha venido utilizando en los últimos compromisos.

La gran novedad en la formación titular es la inclusión de Bryan Castrillón en lugar de Carlos Esparragoza, del resto es el mismo equipo que viene de igualar 1-1 ante Envigado FC el pasado domingo en el Polideportivo Sur.

Junior forma así: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Javier Báez, Jermein Peña, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Jesús Rivas; Jhon Salazar, Yimmi Chará, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva.