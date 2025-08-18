Un lindo homenaje recibió este lunes la fallecida periodista deportiva Berthica De Carbonell previo al inicio del juego entre Junior y Bucaramanga, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Cuando los equipos salían y se disponía la organización del juego a realizar los actos protocolarios, la barra Los Kuervos desplegó una bandera angosta, pero larga, que cubría gran parte de la parte media de la tribuna norte, con un mensaje que decía: “Bertica, la eterna dama del fútbol”.

Fue un emotivo gesto que hizo sentir presente a la reconocida comunicadora en la fiesta de los 101 años del equipo rojiblanco.

La bandera luego fue retirada, para darle paso a los llamados trapos de la barra, que adornaron la tribuna norte los 90 minutos.

‘Bertica’, como era llamada de cariño, fue la primera mujer en tener un programa deportivo en la región Caribe.

Berthica Carbonell también participó en programas de radio y presidió la Junta del Carnaval en 1990, a petición de Gustavo Certain, entonces alcalde de Barranquilla.

También hizo parte del Comité de Belleza y que durante 40 años ella y su esposo asistieron con otras cuatro parejas amigas al Reinado de Cartagena, donde se instalaban en el Hotel Hilton y no le perdían ni pie ni pisada a las “misses”. Incluso, se enorgullece de haber impulsado con su grupo a una Señorita Atlántico, Karen Wightman (1985), que fue elegida virreina nacional.

Su legado marcará por siempre el mundo deportivo y será recordada como una gran analista del fútbol, y una de las más acérrimas junioristas.