La atlanticense Valentina Barrios ganó este lunes la medalla de oro del lanzamiento de jabalina femenino en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

🥇🇨🇴 ¡ORO COLOMBIANO EN EL ATLETISMO!



En los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Valentina Barrios se proclamó campeona en el lanzamiento de jabalina femenino, con una marca de 60.16m. con récord de los Juegos y clasificación a Lima 2027 pic.twitter.com/v5DF827Esd — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 18, 2025

Barrios se alzó con la presea dorada con un lanzamiento de 60.16 metros, mientras que la uruguaya Manuela Rotundo marcó 57.44 para la plata.

El bronce correspondió a la cubana Claudia Guerrero, con 48.41.

La prueba del lanzamiento de la jabalina se llevó a cabo en el estadio de atletismo del complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque, ciudad aledaña a Asunción.