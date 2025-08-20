El duelo de la sexta ronda de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16, que protagonizaron India y Fide 1 (jugadores de Rusia), estuvo muy reñido. El enfrentamiento, que fue calificado como una verdadera final, terminó con el equipo de Fide que superó a los indios 2.5 por 1.5.

El foco de todas las cámaras y la atención de los presentes en el salón de competencias del torneo, instalado en el hotel Dann Carlton, captaron cuatro partidas en las que la técnica y estrategia de los rivales estuvo en el mayor nivel. Tanto así que la campeona mundial sub-20, la rusa Anna Shukhmam, perdió su segunda partida en lo que va corrido de la olimpiada, esta vez a manos de Prathamesh Sherla. Los puntos de la victoria Fide fueron sumados Iván Zemlyaskii y Artem Uskov, mientras que Savva Vethokin empató con Ethan Vaz.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez En Colombia se disputan Las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez

Gracias a esta victoria, Fide 1 es primero en la olimpiada con 6 puntos producto de 6 triunfos. India se quedó con 5 conquistas y una derrota, al igual que Kazakhstan 1 y 2, Uzbekistán y China.

Los principales equipos de Colombia, por su parte, consiguieron dos empates y sumaron un revés. El grupo 1 de nuestro país empató con Canadá, mientras que el segundo equipo hizo lo propio con Bolivia. Colombia 3 perdió 3 por 1 ante Paraguay.

Programación de este jueves

Con los resultados obtenidos hasta la ronda seis, se están decantando los favoritos para lograr el título de la olimpiada. Y los llamados a pelear hasta la última ronda se siguen enfrentando.

Este jueves, a partir de las 10:00 a.m., en la séptima ronda se miden Fide 1 y Kazakhstan 1, mientras que India buscará volver a la victoria enfrentando a Uzbekistán. China confrontará a Kazakhstan 2, Cuba 2 con Italia, Fide 2 ante Nueva Zelanda, Colombia 1 frente a Paraguay, entre otros duelos del penúltimo día de competencia.

