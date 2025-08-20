La colombiana Kollin Castro fue la más rápida este miércoles para llevarse la medalla de oro de los 500 metros + distancia individual de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que concluyen este sábado.

🥇🤩 ¡Tercera medalla de oro para Kollin Castro en las pruebas de patinaje!



🇨🇴 Ímpetu ganador que se tradujo en una medalla dorada en los 500m + distancia, reafirmando a Colombia como potencia continental de este deporte que continúa brindando alegrías en @asu2025Oficial. pic.twitter.com/C0dthEjvI4 — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 20, 2025

En una prueba llevada a cabo en el complejo del Comité Olímpico Paraguayo, Castro paró el reloj en 46.023, mientras que la salvadoreña Ivonne Nóchez cronometró 47.014 para la plata.

La chilena Catalina Lorca había ganado el bronce con 47.492, pero recibió una sanción y, por lo tanto, el tercer metal recayó en la venezolana Wilmary Toro, con 47.654.

Según los jueces, Lorca tuvo un choque con Toro que los motivó a tomar la decisión de quitarle el tercer lugar.