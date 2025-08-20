El Şükrü Saracoğlu de Estambul será escenario este miércoles de un duelo crucial en la última fase previa de la Champions League.

Los dos colombianos, Jhon Jader Durán, con Fenerbahce, y Richard Ríos, con Benfica, serán protagonistas de este juego.

Buscan llevar a sus equipos a la fase de grupos del torneo más prestigioso de Europa. Y es que el conjunto turco, bajo la dirección de José Mourinho, llega motivado tras dejar en el camino al Feyenoord en una apretada serie que se resolvió en Estambul.

En aquel compromiso, Durán celebró su primer gol oficial con el club. Sin embargo, en el reciente empate ante Goztepe jugó 75 minutos sin gran influencia.

Por el lado portugués, el Benfica de Bruno Lage superó sin mayores complicaciones al Niza con un contundente 4-0 en el marcador global.

Asimismo, Richard Ríos fue titular en el mediocampo, rol que también mantuvo en el debut liguero frente al Estrela Amadora, partido que terminó en victoria para las “Águilas”.

¿Dónde podrá ver el partido Fenerbahce vs. Benfica?

El partido Fenerbahce vs. Benfica de ida será este miércoles 20 de agosto de 2025, a las dos de la tarde (hora colombiana). Lo podrá ver por ESPN / Disney+.