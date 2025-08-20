Edwin Cardona volvió a ser protagonista en Atlético Nacional, pero otra vez por razones negativas. El estadio Morumbí fue testigo de la eliminación del cuadro verdolaga en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a San Pablo, en una serie marcada por las actuaciones erráticas y polémicas del mediocampista colombiano.

Una semana atrás, en el partido de ida disputado en el Atanasio Girardot de Medellín, Cardona ya había quedado en el centro de las críticas tras fallar dos penales en un empate sin goles que dejó a su equipo con sabor amargo.

Anoche, en el duelo decisivo en Brasil, la historia no cambió demasiado. Si bien Nacional logró empatar 1-1 y forzar la definición por penales, donde finalmente cayó 4-3, la expulsión de Cardona, a los 70 minutos, condicionó el cierre del partido.

Así fue el momento del festejo de Edwin Cardona en la cara de Nahuel Ferraresi que le costó la expulsión del partido en Brasil 🏆⚠️ pic.twitter.com/PxTOkb3qZH — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) August 20, 2025

La jugada que derivó en la tarjeta roja fue una celebración desmedida tras el gol del empate convertido por Alfredo Morelos desde los doce pasos: el ex Boca y Racing le gritó el tanto en la cara al defensor Nahuel Ferraresi, con quien había tenido un fuerte cruce en el primer encuentro. Ferraresi había sido uno de los que celebró con sorna los penales errados por Cardona en Medellín.

El árbitro argentino Maximiliano Ramírez no dudó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla al colombiano, quien abandonó enojado el campo, mientras el técnico Javier Gandolfi sumaba una nueva expulsión a su historial: desde que asumió en enero, Atlético Nacional ya acumula dieciséis tarjetas rojas, y Cardona es el jugador que más veces fue expulsado en ese período.

Más allá del impacto inmediato en el resultado, el episodio vuelve a encender alarmas sobre el comportamiento del talentoso pero inestable mediocampista antioqueño, cuya carrera ha estado marcada por constantes episodios extradeportivos.

Desde su exclusión del Mundial sub-20 de 2011 con la selección Colombia, pasando por escándalos nocturnos en su etapa en el fútbol argentino, hasta su polémico gesto racista en un amistoso ante Corea del Sur que derivó en su ausencia en el Mundial de Rusia 2018.

