Un poco de sangre joven le inyecta Alfredo Arias a la nómina de Junior que se enfrentará al Atlético Nacional, este jueves, a partir de las 7 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en cumplimiento de la última fecha de la fase regular de la Liga II.

El entrenador rojiblanco volverá a contar con dos jugadores sub-20 en el banco de emergentes, el defensa central Carlos Olmos y el extremo Joel Canchimbo.

Olmos lidera el equipo sub-20 que clasificó a la final del Torneo Nacional de la categoría, mientras que Canchimbo viene de participar con buen suceso en el Mundial Juvenil, que se disputó en Chile, y en el cual los nuestros terminaron en tercer lugar.

Aparte de esos dos canteranos, Jesús Rivas y Jhon Fredy Salazar, hay otras dos grandes novedades en la lista de concentrados de los ‘Tiburones’: Jesús Rivas y Jhon Fredy Salazar.

Los dos jugadores que llegaron procedentes de Águilas Doradas no fueron tenidos en cuenta en el compromiso ante Fortaleza, en Bogotá, que culminó empatado 1-1.

Se esperaba la reaparición del uruguayo Lucas Monzón, quien ha permanecido mucho más tiempo en departamento médico que en la cancha, pero finalmente se optó por contar con Olmos.

La lista completa de 20 concentrados de Junior:

Arqueros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez.

Defensas: Jhomier Guerrero, Edwin Herrera, Yeison Suárez, Javier Báez, Daniel Rivera y Carlos Olmos.

Volantes y extremos: Didier Moreno, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Jesús Rivas, José Enamorado, Bryan Castrillón, Yimmi Chará, Jhon Salazar y Joel Canchimbo.

Delanteros: Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y ‘Tití’ Rodríguez.