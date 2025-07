No siente que Unión Magdalena haya sido muy inferior a Junior. A pesar del 4-1 en contra, Alexis García, técnico de los ‘Bananeros’, cree que sus dirigidos protagonizaron un partido equilibrado, y le resulta extraño lo que dice el marcador del partido disputado en el estadio Metropolitano.

“Fue un partido rarísimo. No quiero desmeritar el triunfo del rival, pero el partido para nosotros fue muy extraño. Recibimos un gol en saque de banda y dos en tiros de costado. Eso es increíble. Y después tuvimos para haber marcado dos veces debajo del palo y no pudimos concretar. Y cuando estábamos más cerca (de empatar), nos hacen ese tercer gol que realmente nos sepulta las ilusiones porque el equipo no pudo imponerse. Se jugó ya menos, se hicieron todos los cambios de a uno, se fue diluyendo el tiempo y eso llenó al equipo de estrés, no le permitió retomar el control del juego”, sintetizó García en su visión del juego.

El timonel chocoano afirmó que es muy difícil explicarle a la afición que “Unión fue más que el rival tácticamente porque el fútbol lo miran desde la luz de los resultados”.

“En el primer minuto del segundo tiempo tuvimos dos opciones de gol. Dos. Una que saca el arquero y otra que botamos ahí debajo del arco. Y en los cinco minutos finales del primer tiempo tuvimos dos clarísimas. Con esa técnica de Sarmiento, se le va una pelota debajo del arco y le sale a un costado. Junior nos superó porque definió mejor que nosotros. Y porque en el segundo tiempo, cuando tenían 10, manejaron mejor los tiempos del juego”.

García no compartió la opinión de un periodista que habló despectivamente del Junior actual, aunque marcha primero con puntaje perfecto.

“Me parece que Junior es un gran equipo, lo que pasa es que Unión lo emparejó en todo su juego. Nosotros, con nuestro juego, lo emparejamos. Por eso no lo viste tan perfecto como es, pero es un muy buen equipo”, consideró.

En cuanto a la sustitución tempranera de Roberto Hinojoza para incluir a José Mercado, Alexis García explicó: “Tenía que hacer cambios porque necesitábamos recuperar el medio del campo. Nos iban a pasar por encima con el desorden que teníamos por las ganas de ir a presionar arriba. Se nos armó un desorden en el medio, donde Chará recibía a espalda de los volantes de primera línea y nos estaba haciendo daño. Tenía que meter un volante. Ahí emparejamos el juego”.