Se acabó la espera. Fin del suspenso. Terminaron las especulaciones y suposiciones. Después de un tira y jala, casi normal en cualquier negociación, Guillermo Celis arregló su situación contractual con Junior y este lunes llegará a Barranquilla para presentar exámenes médicos y finiquitar su regreso al club.

Ya existía pleno acuerdo entre los ‘Tiburones’ y las ‘Águilas’ para el traspaso del volante sucreño, pero había una diferencia entre el salario que aspiraba el futbolista y lo que ofrecía la institución. Afortunadamente, luego de varios diálogos y propuestas, las partes cedieron y todo se acordó.

Celis se vestirá nuevamente de rojiblanco después de pasar por Benfica (Portugal), Victoria Guimaraes (Portugal), Colón de Santa Fe (Argentina), Deportes Tolima, Once Caldas y Águilas.

¿Qué representa para usted regresar a Junior, el equipo donde se formó profesionalmente y que lo proyectó al fútbol del exterior?

Para mí, la verdad, es algo que me llena de emoción. Estoy muy feliz. En esta etapa de mi carrera, regresar a Junior es una bendición muy grande, tanto para mí como para mi familia y para toda la gente que me conoce y siempre me ha apoyado. No ha sido fácil el camino, hemos pasado por muchas cosas, pero, gloria a Dios, hemos seguido, hemos persistido, hemos batallado... y hoy, volver a casa, es un regalo inmenso.

¿Cuál es el desafío de Celis en este regreso a Junior? ¿Se traza alguna meta personal o colectiva?

En Junior hay un solo objetivo: salir campeón. Todos sabemos lo que significa este club para nosotros los costeños, para toda la región. No hay otra opción: solo sirve ser campeón. Ese es mi anhelo, se lo pido a Dios con el corazón, porque sería muy especial ponerle una estrella más a este escudo. Sería una alegría gigantesca para mí y para toda la gente que ha estado a mi lado.

Usted fue campeón de Copa (2015), pero no de Liga. ¿Quedó ese pendiente?

Sí, esa espinita quedó. Jugué tres finales de Liga que se nos escaparon. Salimos campeones en Copa, pero tengo ese deseo muy presente. Es un anhelo del corazón. Espero que con el favor de Dios pueda cumplirlo en este tiempo. Le atribuyo mucho a los tiempos de Dios: hoy, después de diez años, regreso al club que me vio nacer, al club que me dio un nombre y un respeto en este país. Estoy muy agradecido con la familia Char, con la institución, con todos. Ahora toca disfrutar este momento, pasar los exámenes médicos y empezar a trabajar.

¿Qué diferencia tiene el Celis de hoy en comparación con el de hace diez años? ¿Qué ha mejorado y qué ha cambiado?

Bueno, han pasado muchos años, ya son 13 o 14 años de carrera. Recién cumplí 32 y siento que todavía tengo muchos años de fútbol por delante. Me siento fuerte, me siento bien. Soy un jugador más maduro, más tranquilo. El Celis de antes, por la juventud y las ganas, cometía muchas imprudencias... recuerdo mucho eso. Pero eso también me lo valoraba la hinchada, porque siempre dejaba todo en la cancha. Hoy sigo teniendo ese carácter, ese deseo de competir, esas ganas de ganar, pero con más cabeza, con mejores decisiones en el campo. He crecido mucho en ese aspecto, en la toma de decisiones, y eso es lo que vengo a aportar: experiencia, equilibrio, y ganas de ayudar a un gran plantel a conseguir los objetivos.

