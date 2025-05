Para César Farías la misión era clara: había que ganar y listo. Si bien reconoce que Junior no tuvo el mejor de sus juegos, pudo conseguir un valioso triunfo 2-1 ante Fortaleza, este viernes, en el estadio Metropolitano, por la jornada 19 de la Liga-I.

“Primero es culpa nuestra que hayan esas imprecisiones porque nosotros estamos apuntando al cuadrangular, no tuvimos la finura de la pelota y se notó. Así fue cuando arrancamos el campeonato. Cuando el equipo logró ir avanzando, soltándose y ganando seguridad sacó una seguidilla de resultados. Obvio no hicimos una pretemporada ahora, pero sí hicimos una puesta a punta, un reforzamiento, una periodización individual para las cargas de nuestros jugadores”, declaró en rueda de prensa.

“Estamos apuntando al arranque de los cuadrangulares con todo. Hoy había que jugar y ganar. Por momentos jugamos y merecimos hacer más goles, por otros nos complicaron y nos han podido hacer el 2-1. En un partido pasan muchas cosas, pero tuvimos respuestas. Jugar con presión no es fácil, no es una excusa, para jugar acá hay que saber jugar con presión, con fábulas urbanas, con difamaciones, con muchas cosas. Los que juegan en Junior saben que tienen que estar bajo ese termómetro continuo”, complementó.

El técnico aseguró que esta etapa del torneo también es complicada.

“No es fácil jugar para ganar. Esta etapa es así, el fútbol colombiano es difícil por eso. Hemos hecho una primera fase buena, que nos permitió hacer un trabajo para lo que queremos hacer en cuadrangulares. En el primer tiempo no finalizamos, luego empezó el gasto, se nos cansaron los de la primera línea. Optamos por darle jerarquía y experiencia al frente de ataque, eso te quita un poco de explosión, pero te gana para este tipo de partidos otros aspectos”, afirmó.

El venezolano explicó que tuvieron sus oportunidades y que, para él, pudieron tener la pelota la mayor parte del juego.

“Cuando pudimos ir metiéndole intensidad arriba, los metimos un poco. ‘Cariaco’ pudo llevar la pelota por aquí y por allá. Ellos trataron de que no metiéramos la pelota en el cajón. Nosotros tenemos que saber atacar con sorpresa, por distintas lugares. Eso pasó. El penal llega así, el partido estaba por fuera, no por dentro, no podemos permitir que siempre sepan cómo vamos a jugar, sino tener sorpresa”, comentó.

“El equipo hizo 420 pases, tuvo más la posesión, pero nosotros sabemos que somos mejores que esa versión. Tenemos claro cuáles son los momentos importantes del campeonato. Aquí hay jugadores que saben ser campeones y la cabeza se va acomodando para eso, para conseguir su mejor versión en el momento adecuado”, añadió.

El técnico explicó lo que le pidió al juvenil Jordan Barrera en el partido.

“A Jordan le dije que jugara al mano a mano, porque le estaban pidiendo al equipo contrario que nos cerrara el espacio. No debemos ser repetitivos de jugar siempre por dentro. No tuvimos buen centro, esa precisión final que seguramente dentro de 15 días la vamos a tener afinada cómo nosotros pretendemos. Todos los partidos no se pueden ganar por goleada. Nos quedamos con los tres puntos, no hay nadie lesionado y vamos con mucha energía a los cuadrangulares”, señaló.

El orientador manifestó que este equipo ya ha jugado varios partidos juntos.

“Este equipo sí ha jugado, el único que no estaba era Jordan, pero viene jugando los últimos cinco partidos. Esta alineación la hemos presentado. El equipo son todos, el fútbol es día a día. Estamos contando con todos los jugadores, el que nos pueda aportar y esté bien y el que miremos en nuestra evaluación consideramos lo vamos a utilizar, porque los vemos preparados a todos. Nos hemos preocupado de tener una metodología que todos puedan tener las mismas cargas, mismos volúmenes”, declaró.

Por último, César Farías dijo que se siente tranquilo por toda la respuesta que ha tenido del plantel.

“Tenemos respuesta del plantel. Al que hemos requerido nos va ayudando a pesar de la presión que siente en un club como Junior. Hay jugadores que con gallardía defienden eso. Lo importante es que tenemos de donde echar mano, estamos bien preparados. Cuando uno se prepara, el mismo campeonato nos ha dejado un aprendizaje. La ilusión de meternos en la final nos ha motivado. Nosotros queremos fluir y mucho en el cuadrangular final. La defensa ha estado mejor que el semestre pasado y ha estado muy estable”, concluyó.