Ya pudieron hablar y saludarse. No diaria y ampliamente como estaban acostumbrados, pero Juan Ramón Verón y Camilo Abelardo Aguilar, héroes de la primera estrella de Junior en 1977, reactivaron la camaradería de hermanos que han tenido desde muy jóvenes y que se había puesto en pausa por la hospitalización de ‘la Bruja’ durante dos semanas.

Verón, campeón con los ‘Tiburones’ como jugador y técnico al mismo tiempo, llegó al Instituto Médico Platense, el miércoles 30 de abril, por una deshidratación e insuficiencia renal, a sus 81 años de edad, pero ya se encuentra en su hogar, en La Plata, donde recibe el cariño y cuidado de sus familiares y amigos cercanos como Aguilar, delantero de aquella gloriosa escuadra rojiblanca que alcanzó su primer título en Colombia.

“Sí, hablé con él. Entró la semana pasada al hospital con un cuadro de deshidratación. También tenía un problema en la rodilla y, como tiene un solo riñón, eso complicó un poco todo. Gracias a Dios ya está en casa y se está recuperando bastante bien”, aseguró Aguilar en diálogo con EL HERALDO.

Archivo particular Juan Ramón Verón bebiendo mate. La fotografía la publicó el martes su hijo Juan Sebastián ‘la Brujita’ Verón, en redes sociales, para evidenciar la recuperación de ‘la Bruja’.

“Sí, ayer (lunes) hablé con él. Todavía está débil, le cuesta hablar. Me pusieron un altoparlante para poder comunicarme con él, pero no puede conversar con fuerza todavía. Está en proceso de recuperación”, agregó el ex atacante, que llegó a Junior por recomendación de ‘la Bruja’ Verón, con quien jugó y brilló en Estudiantes de La Plata conquistando tres títulos de Copa Libertadores (1968, 1969 y 1970) y una Copa Intercontinental (derrotando al Manchester United, 1968).

Aguilar, residenciado en Presidente Derqui, ciudad situada en el partido del Pilar, provincia de Buenos Aires, conserva una entrañable amistad con Verón desde que integraban la ofensiva del histórico ‘Pincha‘.

Archivo particular Juan Ramón Verón y Camilo Aguilar (derecha) festejando el tercer título de Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata.

“Él estaba bien, pero después le vino esa recaída. Como tiene un solo riñón, hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, que no le vayan a generar problemas hepáticos. Pero ahora se lo ve bastante bien. Todo enfermo necesita su tiempo de recuperación. Él está saliendo de esa etapa. No atiende llamadas porque necesita reposar, pero está animado, haciendo su tratamiento. Yo pienso que en unos días más estará mejor. Está bastante bien”, ratificó Camilo Abelardo, que este miércoles 14 de mayo cumple 76 calendarios de existencia.

El ex futbolista argentino, autor de dos goles en el partido que Junior le ganó 3-1 a Santa Fe, el 14 de diciembre de 1977 en Bogotá, y que aseguró el primer título de Liga (el otro tanto lo marcó su compatriota César Lorea), sufre “problemitas normales de la edad”, pero se siente bien “para seguir dando la pelea”. Y su gratitud y recuerdos por lo vivido en Junior se mantienen intactos.

“Esa estrella del 77 no fue solo importante para Junior, también lo fue para nosotros. Tuvimos el privilegio de conquistar ese título para un club hermoso, en un país que nos acogió con una amabilidad increíble. Amamos a Colombia, especialmente a Barranquilla, donde tuvimos la suerte de jugar. Eso lo llevamos en el alma, son cosas muy sagradas”, comentó Aguilar, que también jugó en Cúcuta e Independiente Medellín.

Un onceno titular de Junior en 1977. Arriba, de izquierda a derecha: Óscar Bolaño, Gabriel Berdugo, Rafael Reyes, Juan Carlos Delménico, Gabriel Berdugo y Julio Comesaña. Abajo, en el mismo orden: Camilo Abelardo Aguilar, Ariel Valenciano, Eduardo Solari, Carlos Alberto ‘Pinza’ Vidal y Juan Ramón ‘la Bruja’ Verón.

“Recuerdo especialmente su gente. Barranquilla es fútbol, pasión, folclor. Tuvimos compañeros extraordinarios, experiencias inolvidables. Eso no se olvida nunca. Un saludo muy grande para toda Colombia. Los amamos mucho, especialmente a mi gente de Barranquilla, que nos trató como reyes. Nos sentimos como hijos adoptivos de esa hermosa ciudad, y gracias a Dios pudimos devolverle un poquito de alegría con ese primer campeonato”, puntualizó.

Verón, que también pasó por Cúcuta, llegó a Junior como jugador, pero terminó cumpliendo el rol de timonel ante la intempestiva renuncia de su compatriota José ‘Puchero’ Varacka (q.e.p.d.) en la recta final de la campaña de 1977.