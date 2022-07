“Nunca pensé que diría algo bueno sobre ti”, le dijo Djokovic a Kyrgios

Novak Djokovic, siete veces campeón en Wimbledon, le dijo al australiano Nick Kyrgios que volverá a una final de Wimbledon y que esto es el comienzo de una “bonita amistad”.

El serbio le dedicó unas bonitas palabras al australiano tras batirle en la final de este domingo.

“Nick, volverás”, aseguró el de Belgrado. “Sé que no es fácil hacer caso a las palabras de consolación tras perder una final, pero has demostrado por qué mereces estar entre los mejores del mundo. Te respeto mucho, tienes un gran talento. Ahora estás poniendo todas tus piezas juntas”, añadió.

“Nunca pensé que diría algo bueno sobre ti”, dijo Djokovic entre risas, sobre la complicada relación que mantuvieron en el pasado y que se arregló a partir del pasado Abierto de Australia, cuando Kyrgios apoyó públicamente a Djokovic tras su deportación.

“Es oficialmente un ‘bromance’. Ojalá esto sea el comienzo de una bonita amistad”.

