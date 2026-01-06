El pasado 28 de diciembre el australiano Nick Kyrgios se apuntó, por un doble 6-3, la exhibición catalogada como ‘batalla de los sexos’ ante la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

El duelo no pasó de ser un mero partido festivo, amistoso, plagado de buen humor, de buenos momentos y de algunas acciones brillantes, tanto del jugador oceánico, que lleva tiempo sin competir, como de la bielorrusa, la dominadora del tenis femenino.

Irrelevante el marcador e irrelevante el reclamo. La ‘batalla de los sexos’, que ya vivió capítulos anteriores a lo largo de la historia, no fue tal. No hubo ni cuestión ni debate. La presunta capacidad de que en el tenis el hombre y la mujer puedan competir a niveles similares se quedó al margen de la discusión en cuanto la organización estableció normas especiales para este cara a cara. Beneficiosas para Sabalenka, para establecer cierto equilibrio y que hubiera competición.

Tras el partido, Kyrgios reconoció que “fue un partido difícil” porque se enfrentó a “una competidora increíble y una gran campeona”.

“Ha ganado varios Gran Slam. Era una gran oportunidad. Tuve que concentrarme porque pegaba golpes increíbles. Me encantaría volver a jugar con ella y demostrarle lo que me queda. Fue una batalla reñida. No me siento ganador esta noche. Es un espectáculo ver a alguien como Aryna aquí. Es un gran paso adelante para el tenis”, dijo Kyrgios.

Mientras que Sabalenka resaltó que se sintió “genial” durante el juego. “Creo que mantuve el tipo. Tuvo dificultades en algunos momentos y le vi tenso. El partido fue de gran nivel con golpes buenos. Me moví hacia la red e hice dejadas. Disfruté del espectáculo. Creo que la próxima vez que juegue contra él ya sabré la táctica”, explicó.

Agregó que le encantaría una revancha con el australiano. “Es un desafío para mí misma. Me gustaría volver a jugar”, reconoció la bielorrusa. “Jugar contra un chico es diferente. Todo es más rápido. Espero tener una buena recuperación y estar lista para la temporada”, señaló la número uno del mundo.

Días después del partido, durante una rueda de prensa, la bielorrusa Aryna Sabalenka dijo que “se malinterpretó la idea del evento”, ya que el propósito era resaltar el deporte, no una competencia en la que estaban a prueba las capacidades de los tenistas.