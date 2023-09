Djokovic ya está en las semifinales del US Open: destrozó a Taylor Fritz

Hubo intercambio de ‘break’ para el 4-4, pero ‘Nole’ tomó la delantera con una nueva rotura de saque y selló el partido con su servicio.

Fritz, en último término, no pudo aprovechar los instantes decisivos (2 de 12 en opciones de ‘break’) y acabó pagando sus 50 errores no forzados (26 de su rival).

La tarde terminó con la anécdota de ver a Djokovic cantando sobre la pista el tema “(You Gotta) Fight for Your Right (To Party)” de Beastie Boys.