Se agudiza la crisis de la Universidad del Atlántico. En medio de la crisis desatada por presuntas irregularidades en el proceso de designación de Leyton Barrios Torres, el Ministerio de Educación emitió una orden para reemplazarlo por periodo de hasta un año.

Este jueves, la cartera ministerial dio a conocer que Rafael Castillo Pacheco asumirá el cargo como rector temporal de la alma mater, con el objetivo de superar el periodo de inestabilidad académica y administrativa.

Sin embargo, en contra de Castillo Pacheco se encuentra vigente una sanción disciplinaria por 4 meses y así se desprende de un certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.

El documento oficial señala que la sanción fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, mediante decisión adoptada el 21 de febrero de 2025.

Apartes del certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación.

Expertos consultados por EL HERALDO aseguraron que, de acuerdo con la normativa vigente, este tipo de antecedentes no permiten el acceso a cargos en el sector público; es decir, se constituye en una inhabilidad para participar en procesos de nombramiento, posesión o contratación.

Cabe recordar que en el año 2023, el ente de control sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al entonces exrector por extralimitarse en el uso de sus funciones.

De acuerdo con el ente de control, el académico “abusó de su cargo” al otorgar, a un docente de la facultad de ciencias económica, una comisión de servicio remunerada en Argentina para asistir a clases del doctorado en Contabilidad que cursaba en la Universidad Nacional del Rosario.

“El Ministerio Público verificó que por medio de la resolución 003396 del 13 de junio de 2015 se concedió el aval al profesor para su asistencia y se demostró la vulneración de los principios de ordenamiento jurídico, rectitud y honestidad”, precisó la Procuraduría en su momento.