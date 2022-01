Oficial: Luis Díaz firma con el Liverpool

En la mañana de este domingo a través de sus redes sociales el Liverpool Football Club oficializó el fichaje del delantero colombiano Luis Díaz, quien militaba en el FC Porto.

El jugador de 25 años firmó un contrato a largo plazo con los Rojos después de pasar un examen médico y finalizar los términos personales.

Díaz llegará a Merseyside una vez que haya completado su participación con la selección Colombia, que se enfrentará a Argentina en un partido de por las Eliminatorias al Mundial de Catar, en Córdoba el martes.

The moment you’ve been waiting for…



Luis Diaz is a RED #VamosLuis pic.twitter.com/wl9koUlPgl